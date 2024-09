İlkay Gündoğan und Sara erwarten ihren zweiten Nachwuchs

Schöne Neuigkeiten von İlkay Gündoğan (33): Seine Frau Sara (29) ist zum zweiten Mal schwanger! Das verkünden der Profikicker und das Model in einem niedlichen Beitrag auf Instagram. Die Schnappschüsse, auf denen Sara ihren deutlich erkennbaren Babybauch mit einem halb zugeknöpften Cardigan in Szene setzt, zeigen die stolzen Eltern gemeinsam mit ihrem Sohn Kais. "Wir träumen von dir", heißt es in der Bildbeschreibung.

Auf dem zweiten Slide ist der kleine Kais dabei zu sehen, wie er liebevoll den wachsenden Bauch seiner Mama streichelt. Die Fans des einstigen Spielers der deutschen Nationalmannschaft sind wegen der erfreulichen Nachricht völlig aus dem Häuschen und überschütten das Paar mit Glückwünschen zu ihrem zweiten kleinen Wunder. Auch einige bekannte Namen wie Ann-Kathrin Götze (34) finden sich in der Kommentarspalte und gratulieren İlkay und Sara mit liebevollen Worten.

İlkay und Saras erstes Baby erblickte im vergangenen Jahr das Licht der Welt. Viel ist über das Privatleben des Fußballspielers nicht bekannt, doch im Rahmen der Fußball-EM plauderte der 33-Jährige gegenüber Bild aus, wie er sein Leben als Profisportler mit seinem Dasein als Papa unter einen Hut bekommt. "Zum Glück gibt es heutzutage Sachen wie FaceTime – das ersetzt natürlich die persönliche Nähe nicht ansatzweise, aber trotzdem kann ich so jeden Tag mit meiner Frau sprechen und auch den Kleinen sehen", erklärte der Mittelfeldstratege, der mit seiner Familie in Barcelona lebt.

Instagram / sarabenamira Sara Gündoğan, Ehefrau von İlkay Gündoğan

Instagram / sarabenamira Ilkay Gündogan mit seiner Frau Sara

