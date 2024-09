Der DFB plant Abschiedszeremonie für Müller, Neuer und Co.

Eine Ära geht zu Ende. Ilkay Gündogan (33), Toni Kroos (34), Manuel Neuer (38) und Thomas Müller (34) sorgten bei vielen Fußballfans immer wieder für unvergessliche Momente auf dem Rasen. In diesem Jahr findet ihre Reise als Teil der deutschen Fußballnationalmannschaft aber ein Ende. Wie Bild berichtet, plant der DFB eine große Abschiedszeremonie für die deutschen Fußballlegenden. Das besondere Ereignis soll am 14. Oktober stattfinden, wenn die deutsche Nationalelf in der Allianz Arena gegen die Niederlande antritt. Vor dem Anpfiff des Spiels soll es eine feierliche Zeremonie geben, um die außergewöhnlichen Verdienste dieser Spieler zu würdigen.

Manuel Neuer, der kürzlich seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gab, wird als einer der besten Torhüter der Welt gefeiert. In einem emotionalen Instagram-Video erklärte der 38-Jährige: "Irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußballnationalmannschaft." Der Torwart hat eindrucksvolle 124 Länderspiele absolviert und mit seiner Mannschaft den Weltmeistertitel 2014 gewonnen. Thomas Müller, der nach der Europameisterschaft 2024 ebenfalls seine Nationalmannschaftskarriere beendet, erklärte in seinem Abschiedsvideo: "Ich war immer stolz darauf, mein Land zu vertreten."

Vor wenigen Wochen gab der Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt, dass Joshua Kimmich (29) die Nachfolge von Ilkay Gündogan als Kapitän der deutschen Nationalelf übernehmen wird. "Josh war einer der drei Kapitäne bei der EM. Zwei davon sind nicht mehr da. Deshalb ist er der logische Nachfolger für mich. Er wird sehr stolz sein und ist dies auch zu Recht", begründete der Trainer seine Entscheidung bei der DFB-Pressekonferenz. Ebenso wurde Marc-André ter Stegen (32) als neuer Stammtorhüter ernannt. "Marc-André ter Stegen ist die Nummer eins. Das Thema wurde ja oft diskutiert. Er hat viele Jahre eine herausragende Leistung gebracht bei Barcelona", erklärte Julian.

Getty Images/Fabrice Coffrini Manuel Neuer und Toni Kroos nach dem Sieg im Halbfinale gegen Brasilien bei der WM 2014 in Brasilien

Getty Images Ilkay Gündogan bei der Fußball-EM 2024

