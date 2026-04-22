Crush: Anne Wünsche schwärmt von perfektem KI-Traummann

Anne Wünsche (34) ist derzeit Single – und hat sich jetzt eine ganz besondere Ablenkung gegönnt. Die Influencerin ließ sich mithilfe künstlicher Intelligenz ihren absoluten Traummann generieren. Als sie das Ergebnis sah, war sie offenbar restlos begeistert. In ihrer Instagram-Story schwärmte sie von dem digitalen Wunschmann in höchsten Tönen und rief ihre Community auf, das reale Pendant zu ihm zu finden. Das einzige Problem: Der perfekte Typ existiert schlicht nicht in der Realität.

Gegenüber ihren Followern machte Anne keinen Hehl daraus, wie sehr sie das KI-Ergebnis aus der Bahn geworfen hat. "Ich hab ein fucking Problem. Ich hab ein richtig krasses Problem. Und zwar hab ich mir mit KI den absoluten Traummann erschaffen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Sie fügte hinzu: "Wenn irgendjemand in dem Umkreis jemanden kennt, der so aussieht oder halbwegs so aussieht und Single ist – wir müssen diesen Mann finden." Dabei ließ sie auch durchblicken, wie tief der Crush bereits sitzt: "Ich weiß jetzt schon, wie es abläuft. Ich werde einfach tagelang von ihm träumen."

Privat teilt Anne seit Langem viele Momente ihres Alltags mit ihren Followern. Die dreifache Mutter spricht auf Instagram häufig über Familie, Dating und Neuanfänge und hat deutlich gemacht, dass sie für den richtigen Mann bereit ist. Gerade deshalb passt dieser humorvolle, aber ehrliche KI-Experimentiermoment zu der engen Verbindung mit ihrer Community: Anne sucht den Austausch, bittet um Hinweise und bezieht ihre Fans aktiv in Herzensfragen ein. KI-Tools gehören längst zum Social-Media-Alltag – für Anne liefern sie nun sogar unerwartete Impulse fürs Liebesleben. Ihren weiteren Weg nach der Trennung begleitet sie öffentlich, direkt und im ständigen Dialog mit ihrer Community.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Umzugstag, März 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025