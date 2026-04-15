Nach Trennung: Anne Wünsche ist wieder offen für die Liebe

Nach ihrer Trennung zieht es Anne Wünsche (34) auf Mallorca nicht nur in die Sonne, sondern offenbar auch zurück ins Liebesleben. Die Influencerin hat Deutschland hinter sich gelassen, lebt mit ihren drei Kindern auf der Insel und startet dort spürbar neu durch. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt, ist sie inzwischen wieder offen für Dates und geht sogar aktiv auf Männer zu. Noch vor wenigen Monaten habe sie sich das kaum vorstellen können, doch der Inselalltag habe vieles verändert. Zwischen Neuanfang, Familientrubel und Selbstfindung entsteht für sie offenbar wieder Raum für Nähe – ohne den Druck vergangener Beziehungen.

Dabei blickt Anne ehrlich auf die Phase vor dem Umzug zurück. Nach dem Ende ihrer letzten Beziehung in Berlin habe sie sich emotional stark zurückgezogen. Eine Fernbeziehung kam für sie nicht infrage, also blendete sie das Dating komplett aus. Die Angst vor erneuter Enttäuschung habe sie zusätzlich gebremst, wie sie selbst beschreibt. Erst auf Mallorca habe sich diese innere Blockade langsam gelöst. Ohne festen Plan, aber mit mehr Leichtigkeit gehe sie das Thema heute anders an – weniger verkrampft, weniger vorsichtig, dafür deutlich offener für das, was kommen könnte.

Trotz des neuen Freiheitsgefühls versteht sich Anne weiterhin als Beziehungsmensch. Die aktuelle Lebensphase zwischen Kindern, Arbeit und persönlicher Zeit nutzt sie, um Prioritäten neu zu sortieren und stärker auf ihr Bauchgefühl zu hören. Eine feste Partnerschaft schließt sie nicht aus, sie soll nur nicht erzwungen werden. Ihre Community begleitet sie dabei seit Jahren durch Höhen und Tiefen, da sie private Entwicklungen immer wieder offen geteilt hat. Genau diese Transparenz prägt auch jetzt ihren Neustart auf Mallorca – inklusive vorsichtiger Rückkehr in die Datingwelt, irgendwo zwischen Neugier, Unsicherheit und Aufbruchsstimmung.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

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Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin

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anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden