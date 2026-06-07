Erster Kuss: So geht "Die Bachelors"-Nadja mit Eifersucht um

Zwischen Nadja und Bachelor Sebastian Paul funkt es gewaltig. In Folge fünf kommt es sogar zum Kuss – dem ersten der Staffel. Die Annäherung der beiden sorgte nicht nur für Schmetterlinge im Bauch, sondern auch für eine Frage, die viele Kandidatinnen in ähnlichen Situationen beschäftigt – wie offen soll man im Haus damit umgehen? Nadja erzählt im Interview mit Promiflash, es sei für sie direkt klar gewesen, dass Geheimniskrämerei um den Kuss nicht infrage kommt. "Nein, darüber habe ich nie nachgedacht. Für mich war von Anfang an klar, dass ich den anderen Frauen davon erzählen werde", betont sie.

Auch die Vorstellung, dass Sebastian künftig auch andere Kandidatinnen küssen könnte, nimmt die 28-Jährige relativ gelassen hin. "Natürlich fühlt sich dieser Gedanke auf der einen Seite etwas komisch an", gesteht Nadja im Gespräch mit Promiflash, gibt aber auch zu bedenken: "Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, auf welches Format ich mich eingelassen habe, und dass solche Erfahrungen Teil der Reise sind." Am Ende trage Intimität ja auch dazu bei, dass Sebastian und die Kandidatinnen herausfinden können, bei wem die Gefühle am stärksten sind.

Unter den Fans gilt Nadja als geheime Favoritin von Sebastian. Spätestens durch das romantische Date am See, das mit einem Kuss gekrönt wurde, scheint sich ihr Status als Vorreiterin verfestigt zu haben. Gegenüber Promiflash plaudert Nadja aus, was den Leistungssportler in ihren Augen so besonders macht. "Ich schätze besonders seine ruhige und angenehme Art. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, mich wohl und sicher fühlen zu können", erklärt sie. Die Stuttgarterin beschreibt eine "Leichtigkeit", die sie in seiner Nähe verspürt, die sie insbesondere anzieht.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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RTL Nadja und Sebastian bei ihrem Date am See bei "Die Bachelors"

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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