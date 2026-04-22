Christian Wolfs Schwester erhält 10 Prozent seiner Einnahmen

Christian Wolf (30) überrascht seine Follower auf TikTok mit einem ungewöhnlichen Einblick in seine Familienverhältnisse: Der Unternehmer und Social-Media-Star hat mit seinen Eltern eine besondere Abmachung getroffen, von der seine Schwester profitiert. Diese erhält zehn Prozent von allem, was er finanziell einnimmt – und das schließt nach seinen eigenen Worten auch Firmenanteile mit ein. Seine Schwester, die als Ärztin tätig ist, hält sich dabei bewusst aus den sozialen Medien heraus. Christian erklärt dazu offen: "Ihr seht zu meiner Familie quasi nichts auf Social Media, weil ich sie da komplett raushalte."

Den Deal mit seiner Schwester begründet Christian damit, dass sein Vater viel Zeit in ihn investiert habe – Zeit, die er auch in seine Schwester hätte stecken können. "Den Deal habe ich damals mit meinem Vater und meinen Eltern abgeschlossen, weil ich es ehrlicherweise sehr cool finde", erklärt er in dem TikTok-Video. Außerdem betont der Unternehmer, dass er sich gewünscht hätte, dass es umgekehrt genauso gelaufen wäre: "Wenn sie den finanziellen Erfolg gehabt hätte, den ich habe, dass das auch so gewesen wäre." Doch nicht alle Nutzer reagierten verständnisvoll auf seine Aussagen. Einige kritisierten seine Formulierungen, woraufhin Christian in einem zweiten Video deutlich wurde: "Warum muss man immer versuchen, entweder etwas falsch zu verstehen? Oder bist du, Person, die das geschrieben hat, einfach zu doof dafür, das zu verstehen? Eine andere Option gibt's ja nicht. Also es gibt ja entweder Böswilligkeit oder Dummheit."

Zuletzt hatte Christian auch bei seinen monatlichen Ausgaben für Staunen gesorgt. In einem TikTok-Clip sagte er: "Ich gebe im Monat etwa 100.000 Euro aus." Das Geld gehe nach seinen Worten nicht für einzelne Luxusausraster drauf. Es sei schlicht sein Alltag mit Reisen, Restaurantbesuchen und Hotelaufenthalten, oft auch in Begleitung. Teuer werde es laut Christian vor allem dann, wenn er Freunde oder Teammitglieder mitnehme. "Weißt du, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder auch mein Team um mich rum ist, dann will ich halt nicht, dass ich in einem Hotel penne und die fünf anderen Leute woanders", erklärte er. Zur Einordnung verwies er auch auf den Podcast "My First Million" und sagte, so eine Summe sei für ihn früher kaum vorstellbar gewesen: "Und jetzt bin ich halt selbst an dem Punkt."

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer