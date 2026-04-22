Beatrice und Eugenie beim Queen-Jubiläum ausgeschlossen

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) haben bei den zentralen Gedenkveranstaltungen zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. (†96) gefehlt. König Charles (77) und Königin Camilla (78) hatten gemeinsam mit Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) eine Reihe von Terminen in London bestritten, darunter einen Empfang im Buckingham Palace und einen Besuch im British Museum. Die Schwestern Beatrice und Eugenie blieben den Feiern hingegen fern – und Royal-Expertin Alexandra Hurtado erklärt gegenüber dem Magazin Hello!, warum sie das nicht überrascht: "Die Enkelinnen der verstorbenen Königin halten sich nach allem, was mit ihren Eltern passiert ist, relativ unauffällig, und jetzt zu gehen würde zwangsläufig Aufmerksamkeit erregen – etwas, das sie an einem Tag, der ihrer geliebten Großmutter gewidmet ist, vermeiden wollen."

Auch Royal-Experte Richard Fitzwilliams erklärte gegenüber Daily Mail, dass die Aufmerksamkeit sich an einem solchen Jahrestag auf eine einzelne Person konzentrieren müsse. Während Charles in einer bewegenden Ansprache seine "liebe Mama" würdigte und gemeinsam mit der Regierung den Entwurf für ein nationales Denkmal zu Ehren der Queen präsentierte, trafen sich die Royals bei mehreren offiziellen Terminen in der Hauptstadt. Neben dem Besuch im British Museum stand auch ein Empfang in der Marble Hall des Buckingham Palace auf dem Programm, bei dem Vertreter zahlreicher Organisationen der Queen begrüßt wurden. Prinzessin Anne (75) eröffnete außerdem den "Queen Elizabeth II Garden" im Regent’s Park.

Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66), halten sich seit den Skandalen um ihren Vater und den Enthüllungen zu den Verbindungen ihrer Eltern zu Jeffrey Epstein (†66) deutlich zurück und treten nur noch ausgewählt öffentlich auf. Auch ihre Eltern blieben den Gedenkveranstaltungen fern. Ebenso waren weitere Familienmitglieder wie Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), Lady Louise Windsor (22) oder Zara (44) und Mike Tindall (47) nicht dabei, teils wegen anderer Verpflichtungen oder ihres Status als nicht arbeitende Royals.

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Getty Images / Chris Jackson, Chris Radbur Collage: Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, König Charles III.

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018