Steffen Hallaschkas Bruder Andreas (†64) ist verstorben

Traurige Nachrichten rund um TV-Moderator Steffen Hallaschka (54): Sein Bruder Andreas Hallaschka ist im Alter von 63 Jahren überraschend verstorben. Das wurde nun durch einen Facebook-Post seines Journalistenkollegen Jens Meyer-Wellmann bekannt. "Was für eine traurige Nachricht: Andreas Hallaschka ist tot", schrieb dieser auf der Plattform. Andreas war langjähriger Journalist und prägte als Chefredakteur viele Jahre das bekannte Reisemagazin Merian. Er hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder.

Jens würdigte seinen verstorbenen Freund in bewegenden Worten: "Ich habe Andreas als sehr herzlichen, klugen und humorvollen Menschen erlebt, der dabei aber zugleich sehr streitbar war." Auch in sozialen Medien habe er sich stets leidenschaftlich für seine Überzeugungen eingesetzt. "Seine Lebensfreude wird fehlen, auch seine Freude am Streiten", so Jens weiter. Auch der Dpa-Nachrichtenchef Froben Homburger meldete sich bei X zu Wort: "Wie traurig. Er war ein wirklich streitbarer Geist, aber auch im Dissens nie persönlich verletzend." Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Auf Andreas' Facebook-Profil ist sein Foto mittlerweile mit einem Trauerflor versehen – ein stilles Zeichen des Abschieds.

Andreas hatte eine beeindruckende journalistische Karriere hinter sich. Er arbeitete unter anderem als stellvertretender Leiter des Auslandsressorts beim Stern, leitete das Berliner Büro des Magazins und übernahm später die Leitung des Sportressorts. Im Jahr 2000 wurde er Chefredakteur des Gesundheitsmagazins "Fit for Fun", bevor er von 2002 bis 2016 das Reisemagazin Merian führte. Sein jüngerer Bruder Steffen ist als Moderator der Sendung Stern TV einem breiten Publikum bekannt.

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Getty Images Steffen Hallaschka im Juni 2019 in Köln

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Getty Images Steffen Hallaschka, Dezember 2023

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