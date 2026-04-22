Hennings sentimentaler Text: Anne Wünsche hält nichts davon

Zwischen Anne Wünsche (34) und Henning Merten (35) herrscht weiter dicke Luft – und das nicht erst seit gestern. Im Mittelpunkt des anhaltenden Streits steht die gemeinsame Tochter Juna, die derzeit bei ihrem Vater lebt. Henning meldete sich zuletzt mit einem emotionalen Statement zu Wort, in dem er eigene Fehler einräumte und betonte, kein perfekter Vater zu sein, aber für seine Tochter kämpfen wolle. Anne reagiert nun im Promiflash-Interview auf die Aussagen ihres Ex und macht dabei unmissverständlich klar, was sie davon hält.

Wenig bis gar nichts, wie sie deutlich zum Ausdruck bringt. "Ich halte nichts von seinen Aussagen, da ich weiß, welche Tortur ich mit Juna die letzten Jahre durchgehen musste. Ich fühlte mich oft im Stich gelassen, aber heute findet er viele Dinge, die ich als Mutter falsch gemacht haben soll – aber wo war er als Vater? Es ist leicht, den Finger auf jemanden zu zeigen, statt sich selbst zu reflektieren", so die Influencerin im Gespräch mit Promiflash. Die Kritik an Hennings öffentlichem Auftritt sitzt tief – aus Annes Sicht hat er damals nicht das geleistet, was sie sich von ihm als Vater erhofft hätte.

Auch Henning hatte sich erst vor wenigen Stunden auf Instagram selbst zu Wort gemeldet und dabei deutlich gemacht, wie sehr ihn die vergangenen Monate mitgenommen haben. "Ich sag's ehrlich ... die letzten Monate waren nicht leicht. Es ist viel passiert, vieles hat sich verändert und manchmal wird einem erst dann klar, wie viel Verantwortung man eigentlich trägt", schrieb er. Gleichzeitig räumte er ein: "Ich bin kein perfekter Papa. Aber wer ist schon perfekt? Man macht Fehler, man lernt dazu." Aktuell lebt das zehnjährige Mädchen bei ihm, während Anne nach Mallorca ausgewandert ist. Dennoch sieht sie ihre Tochter regelmäßig. Bei Anne ist aktuell viel los: Nicht nur die Auswanderung und ihre Kinder beschäftigen die dreifache Mama, auch ihr Instagram-Account wurde gesperrt, weshalb sie aktuell einen Backup-Account nutzt und auf TikTok aktiv ist.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Instagram / anne_wuensche Collage: Henning Merten und Anne Wünsche

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Henning und Denise Merten, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer