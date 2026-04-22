Datet er Bill wieder? Jannik Kontalis kommentiert Gerüchte

Entfacht gerade erneut die Flamme der Leidenschaft zwischen Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (36)? Ein gemeinsames Selfie der beiden hat die Gerüchteküche ordentlich zum Kochen gebracht. Nun hat sich der Realitystar in einer Instagram-Fragerunde zu den Spekulationen geäußert. Als ein Fan wissen wollte, ob Jannik "wieder in love" mit Bill sei, antwortete er auf der Plattform kurz und bündig: "Waren wir jemals nicht in love?" Damit ließ er seine Follower mit einem breiten Grinsen und jeder Menge Interpretationsspielraum zurück.

Noch mehr Gesprächsstoff lieferte vor wenigen Tagen ein Foto, auf dem Bill mit einem riesigen Blumenstrauß zu sehen war. Auch hier wurde Jannik von Fans direkt befragt: Ob die Blumen etwa von ihm seien? Seine Antwort auf Social Media fiel eindeutig aus: "Ja, natürlich, von wem denn sonst." Außerdem bestätigte der Ex-Partner von Yeliz Koc (32), dass er tatsächlich zusammen mit Bill auf der Suche nach einer verlorenen Champagnerflasche war. Was genau zwischen den beiden läuft, behielt er dabei aber für sich.

Die Gerüchte, dass die beiden wieder anbandeln, waren vor wenigen Tagen erst so richtig entfacht worden. Während viele Realitystars am Donnerstagabend bei den Reality Awards in Bonn über den roten Teppich liefen, soll Jannik laut RTL in Berlin bei Bill gewesen sein. Demnach trafen sie sich erst in einem Hotel und gingen dann zusammen ins Edel-Restaurant "Bellucci" und das aus einem ziemlich kuriosen Grund: Sie wollten eine Champagnerflasche wiederfinden, die sie dort im vergangenen Jahr liegen gelassen hatten.

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Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles