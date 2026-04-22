Kim Kardashian und Lewis Hamilton beim Strand-Date erwischt

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) wurden bei einem romantischen Surf-Date in Malibu, Kalifornien, beim Knutschen erwischt. Die beiden lagen sich im Meer in den Armen und konnten kaum die Hände voneinander lassen. Kim zeigte sich bei dem Ausflug in einem engen Neoprenanzug und einem schwarzen Bikinioberteil, während Lewis in schwarzen Shorts und einem passenden T-Shirt erschien. Bilder, die unter anderem auf The Sun zu sehen sind, zeigen die beiden strahlend und lachend am Strand – und mitten in den Wellen tief in die Augen schauend und küssend.

Beim gemeinsamen Surfausflug zeigte das Paar auch sein sportliches Können: Kim wagte sich auf das Brett, während Lewis ihr durchs Wasser paddelnd dabei zusah. Die beiden schienen sich rundum wohlzufühlen miteinander. Zwischendurch spazierten sie lachend am Strand entlang und kuschelten eng aneinander. Erst vergangene Woche hatte Kim zudem eine rund 18.000 Kilometer lange Reise auf sich genommen, um Lewis für nur 24 Stunden in London zu besuchen. Laut einem Insider gegenüber The Sun wollen die beiden trotz ihres vollen Terminkalenders alles dafür tun, um sich zu sehen: "Lewis und Kim sind zwei der beschäftigtsten Menschen im Showbusiness, aber sie sind entschlossen, alles zu unternehmen, um sich zu sehen, wann immer sie etwas Zeit haben."

Kim und Lewis sind seit Dezember offiziell ein Paar und wurden seitdem bei zahlreichen gemeinsamen Ausflügen gesichtet – unter anderem in Paris, Tokyo und zuletzt beim Coachella-Festival. Dass die Beziehung ernst ist, unterstrich Lewis' Kennenlernen von Saint (10), Chicago (8) und Psalm (6) – gleich drei von Kims vier Kindern. Ein Insider verriet dem Magazin People: "Es ist mehr als nur eine flüchtige Verbindung."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian, Lewis Hamilton

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton, März 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Tochter Chicago beim Chips-Essen im Zug, März 2026