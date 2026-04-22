Vor Gericht: Blake Lively will ihr Gewicht zum Thema machen

Im Rechtsstreit zwischen den ehemaligen Co-Stars Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) geht es in die heiße Phase. Die Schauspielerin kämpft dafür, dass die Jury in dem für Mai angesetzten Prozess auch Aussagen über ihr Gewicht zu hören bekommt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, fordert Blake, dass die entsprechenden Bemerkungen von Justin als Beweismittel zugelassen werden. Es geht um einen Vorfall während der Dreharbeiten zu "It Ends With Us" aus dem Jahr 2024, als der 42-Jährige vor einer Szene, in der er sie heben musste, Blakes persönlichen Trainer anrief, um sich nach ihrem Gewicht zu erkundigen. Als Begründung gab er Rückenprobleme an.

Für Blake ist der Anruf jedoch weit mehr als eine harmlose Vorsichtsmaßnahme. Die Ehefrau von Ryan Reynolds (49) argumentiert, die Aussagen über ihr Gewicht seien "notwendiger Kontext" für die Bewertung ihres Vorwurfs, dass Justin eine Racheaktion gegen sie gestartet habe, nachdem sie sich über sein Verhalten am Set beschwert hatte. Justin hingegen hält die Vorwürfe laut TMZ für "irrelevant" und befürchtet, dass die Jury durch solche Informationen beeinflusst werden könnte. Er betont, dass sein Anruf beim Trainer keinerlei Verbindung zu der angeblichen Schmutzkampagne habe, die Blake ihm vorwirft. Eine Entscheidung des Richters über die Zulassung dieser Beweise steht noch aus.

Blake hatte Justin im Zuge des Kinostarts von "It Ends With Us" wegen sexueller Belästigung und Verleumdung verklagt – Vorwürfe, die dieser bestreitet. Sie wirft Justin vor, als Reaktion auf ihre Beschwerden über sein Verhalten am Set eine gezielte Kampagne gegen sie geführt zu haben. Ihr Ehemann Ryan stellte sich kürzlich in einem TV-Interview öffentlich hinter seine Frau und bezeichnete ihr Verhalten als Zeichen großer Integrität.

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Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York

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Getty Images Justin Baldoni verlässt nach einer Vergleichskonferenz das Bundesgericht in New York, an seiner Seite Emily Baldoni

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T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023