Tobias ist zurück: So sieht Jan Kittmanns GZSZ-Comeback aus

Jan Kittmanns Let's Dance-Reise ist beendet und für den Schauspieler geht es jetzt zurück zu GZSZ. Da fragen sich die Fans bereits: Wie sieht das Comeback seiner Figur Tobias in der Serie aus? Zu viel will RTL dahingehend natürlich noch nicht verraten, aber im Gespräch mit Jan plaudert dieser ein bisschen was aus. "Tobias kommt in einen Kiez zurück, in dem absolut nichts mehr so ist wie vorher: Zwei Morde sind geschehen, die alles auf den Kopf gestellt haben", meint der Serienstar. Tobias weiß zwar schon von den Morden, doch die grausigen Details kennt er nicht: "Er hat zwar aus der Ferne schon gehört, was vorgefallen ist, bringt aber verständlicherweise noch viele offene Fragen mit, die ihm seine Mitbewohner nun bestmöglich beantworten müssen."

Wann genau Jan wieder bei GZSZ zu sehen ist, ist noch nicht bekannt. Allerdings könnte es schon im Juli oder August so weit sein, denn vor der Kamera steht er bereits wieder. Vergangene Woche zeigte der 43-Jährige sich wieder am Set. "Seit ich bei GZSZ drehe, war ich nie so lange weg – maximal drei Wochen, diesmal waren es drei Monate. Aber ich habe den Weg ins Studio zum Glück noch blind gefunden", erzählt er dem Sender. Seine Figur Tobias war zuletzt in den Mord an Zoe (Lara Dandelion Siebert) verwickelt. Er galt als Verdächtiger – um dem zu entfliehen, kam nur ein Trip ins Ausland infrage.

Tobias ging ins Ausland und Jan aufs Tanzparkett bei "Let's Dance". In der Show lief es für ihn und Partnerin Kathrin Menzinger (37) eigentlich ziemlich gut. Die beiden überzeugten Sendung um Sendung Jury und Publikum. Für die Juroren galten sie sogar als Favoriten auf einen Platz im Finale. Doch kurz vor dem Halbfinale wurden sie dann doch rausgewählt. Für das Duo ein kleiner Schock. "Ja… ich bin noch nicht so richtig fertig damit", gab Jan sichtbar enttäuscht im Gespräch mit Frauke Ludowig (62) zu. Auch Kathrin konnte ihr Ausscheiden nicht so richtig fassen: "Wir hatten so große Ziele und Träume, wollten unbedingt ins Finale."

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RTL Jan Kittmann, Schauspieler

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RTL / Pit Faul Jan Kittmann am GZSZ-Set, Juni 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Jan Kittmann, "Let's Dance" 2026

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