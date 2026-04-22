"Nicht leicht": Henning Merten äußert sich zum Anne-Drama

Nach dem monatelangen Sorgerechtsstreit um seine gemeinsame Tochter Juna mit Ex-Partnerin Anne Wünsche (34) hat sich Henning Merten (35) jetzt in einem ausführlichen Statement auf Instagram zu Wort gemeldet. Der Social-Media-Star und Musiker beschreibt darin eine schwere Zeit und macht deutlich, wie viel ihm der Kampf um seine Kleine abverlangt hat. Juna lebt inzwischen fest bei ihrem Vater, während ihre Mutter nach Mallorca ausgewandert ist.

In seinem Post zeigt sich Henning offen und persönlich: "Ich sag's ehrlich... die letzten Monate waren nicht leicht. Es ist viel passiert, vieles hat sich verändert und manchmal wird einem erst dann klar, wie viel Verantwortung man eigentlich trägt", schreibt er. Dabei räumt er auch eigene Fehler ein: "Ich bin kein perfekter Papa. Aber wer ist schon perfekt? Man macht Fehler, man lernt dazu." Außerdem erklärt er, warum er den Streit öffentlich ausgetragen hat: "Ich verstehe auch die Stimmen, die sagen, dass man sowas nicht öffentlich klären sollte. Glaubt mir – ich hätte es auch lieber anders gehabt. Aber nach all den Jahren kam irgendwann der Punkt, wo ich mich einfach wehren musste." Den Abschluss des Statements widmet Henning seinen Kindern: "Ich liebe meine Kinder – alle. Und ich würde alles tun, um sie zu schützen."

Immer wieder stellt er klar, wie sehr ihm seine Kinder am Herzen liegen und dass er alle gleichermaßen liebe. Für ihn gehe es am Ende immer darum, für die Kinder da zu sein und sie zu schützen – auch für jene, die im Laufe einer Beziehung neu in sein Leben treten. Anne hatte zuvor bereits erklärt, dass sie den juristischen Streit um Tochter Juna nicht weiterführen möchte und akzeptiert, dass das Mädchen nun bei Henning lebt. Damit steht für beide offenbar fest, dass der Fokus künftig verstärkt auf dem Alltag mit den Kindern und weniger auf der Auseinandersetzung miteinander liegen soll.

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ActionPress, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche

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Imago Henning Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Roßlau, 02.08.2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin