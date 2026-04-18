Anne Wünsches Rechtsstreit mit Ex: Das ist die aktuelle Lage

Anne Wünsche (34) und ihr Ex Henning Merten (35) befinden sich seit Längerem in einem Rechtsstreit – und der dreht sich um nichts Geringeres als ihre gemeinsame Tochter Juna Merten. Nun hat sich die Influencerin in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, dazu geäußert, wie es aktuell um den juristischen Clinch steht. Sie macht deutlich, dass sie die Auseinandersetzung nicht länger fortführen möchte. "Ich habe für mich entschieden, diesen Kampf nicht weiterzuführen. Ich werde weder erneut vor Gericht ziehen noch weiter mit ihm diskutieren. Die weiße Fahne ist geschwenkt: Juna ist zu ihm gezogen, und ich versuche, mir einzureden, dass ich die ersten Jahre nach der Trennung gemacht habe und jetzt eben der Papa die nächsten macht", erklärt Anne.

Für die Influencerin steht nun das Wohlbefinden ihrer Tochter an erster Stelle. "Mein Fokus liegt nur noch darauf, dass Juna glücklich ist. Aktuell bekommt sie genau das, was sie sich in den letzten Jahren so sehr gewünscht hat: Liebe und die volle Aufmerksamkeit von ihrem Papa. Schade, dass es erst jetzt passiert, aber Juna geht es gut damit", behauptet Anne weiter. Den Ursprung des Streits erklärt sie ebenfalls: Im Oktober 2025 habe sie sich in Deutschland nicht mehr sicher gefühlt und zunächst geplant, in Dubai ein Visum zu beantragen. Daraufhin habe Henning eine Ausreisesperre für Juna erwirkt. Als Anne Ende November gemeinsam mit ihrem Sohn Savio für ein Seminar nach Dubai flog, kam es bereits am Flughafen zu unangenehmen Szenen. "Die Polizei hat sogar die Rückflugtickets von Savio kontrolliert und mit seinem Papa telefoniert. Ich fühlte mich wie eine Kriminelle abgestempelt. Dabei wollte ich nichts weiter als arbeiten", schildert sie die Situation.

Mittlerweile ist die Ausreisesperre für Juna Schnee von gestern. In einem Instagram-Reel teilte Anne damals mit: "Juna darf offiziell wieder reisen. Ihr Reiseverbot wurde aufgehoben." Damit fiel der Influencerin ein großer Stein vom Herzen. Nach den frohen Nachrichten hatte Anne ihren Followern direkt ihre Pläne erklärt: "Dann will ich die Kleine in den Ferien mit ins Ausland nehmen – das ist jetzt zwischen uns so vereinbart." Durch eine Einigung mit Henning konnten die Eltern den Streit um das Reiseverbot beilegen.

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Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Henning Merten auf Mallorca im Mai 2017

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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