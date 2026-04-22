So geht es den Morderger-Zwillingen nach ihrem KDRS-Exit

Für Yana (29) und Tayisiya Morderger (29) ist das Abenteuer bei Kampf der RealityAllstars früher als erhofft zu Ende gegangen. Die Zwillinge mussten die Show als allererste Kandidatinnen verlassen – und haben sich nun im Gespräch mit Promiflash geäußert, wie sie den frühen Abschied verarbeitet haben und was sie aus ihrer Zeit in der Sala mitnehmen. Ihr Fazit fällt dabei alles andere als positiv aus: "Der Exit tat natürlich weh. Wir haben danach unsere Lehren daraus gezogen, dass man niemandem aus Reality-Formaten trauen kann und dass jeder dich für Sendezeit verkaufen würde."

Dass die Zwillinge so früh die Koffer packen mussten, kam nicht ganz ohne Vorgeschichte. Bei der Entscheidung, wer die Sala verlassen muss, standen Yana und Tayisiya gemeinsam mit Loona (51) und Yeliz Koc (32) zur Wahl – und zogen am Ende den Kürzeren. Besonders der Vertrauensbruch unter den Kandidaten scheint dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Freundschaften, so ihr Eindruck, seien in solchen Formaten offenbar wenig wert, wenn es um Sendezeit geht.

Yana und Tayisiya sind Zwillinge und wurden am 7. März 1997 geboren. Die beiden sind nicht nur als Sportlerinnen bekannt, sondern haben sich auch in der Realityshow-Welt einen Namen gemacht. Zur Nominierung in der Show war es gekommen, nachdem die neu hinzugestoßenen Allstars Prinz Frédéric von Anhalt (82) und Kader Loth (53) die Nominierten bestimmt hatten. Sam Dylan (35), der ebenfalls auf der Abschussliste gestanden hatte, konnte sich gemeinsam mit Kate Merlan (39) in einem Safety-Spiel retten – anders als die Morderger-Zwillinge, die damit als erstes Duo die Show verlassen mussten.

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RTL Yana und Tayisiya Morderger bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL II Tayisiya Morderger und Yana Morderger, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Sam Dylan und Kate Merlan, "Kampf der RealityAllstars"