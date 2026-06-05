Bei KDRAS: Matthias Mangiapane kämpfte mit Hodenentzündung

Für Matthias Mangiapane (42) nahm die Staffel von Kampf der RealityAllstars eine äußerst schmerzhafte Wendung. Während der Dreharbeiten kämpfte der Realitystar mit heftigen Beschwerden im Intimbereich – und das ausgerechnet kurz vor dem Halbfinale der Show. Wie er nun Bild verriet, litt er unter einer schweren bakteriellen Entzündung am rechten Hoden. "Die Schmerzen waren brutal", erinnert er sich. Zunächst vermutete Matthias, dass ein Leistenbruch die Ursache für seine Beschwerden sein könnte. Die wahre Diagnose erhielt er erst nach einem Besuch in der Notaufnahme. Die gesundheitliche Lage wirkte sich auch auf seinen Auftritt in der Show aus.

Im Halbfinale mussten sich die verbliebenen Kandidaten innerhalb von 30 Minuten auf einen Teilnehmer einigen, der die Sendung sofort verlassen sollte – andernfalls wäre die Gewinnsumme von 40.000 Euro um weitere 10.000 Euro geschrumpft. Nachdem die Gruppe keine gemeinsame Entscheidung finden konnte, meldete sich Matthias zu Wort und erklärte sich freiwillig zum Abgang bereit: "Ich werde das hier sicher nicht gewinnen. Für mich ist es fein. Wir loggen das jetzt so ein, ich gehe. Es gibt hier Leute, die haben das Geld nötiger als ich." Mit den Worten "Ich kann die Sala mit erhobenem Haupt verlassen" verabschiedete er sich aus der Sendung. Dass dabei auch seine gesundheitliche Situation eine Rolle gespielt habe, machte er gegenüber dem Newsportal deutlich: "Ich wusste, dass meine Chancen nur noch gering waren. Also habe ich den Abgang gemacht."

Achtung, Spoiler zum "Kampf der RealityAllstars"-Finale!

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Sam Dylan (35) das Finale von "Kampf der RealityAllstars" auf Phuket gewann. Danach setzte der Realitystar noch einen drauf und verkündete stolz seinen Mitstreitern: "Es ist zwar nicht viel, aber ich möchte jedem von euch 2000 Euro abgeben. Das ist auch eure Staffel." In der Show geriet Sam immer wieder mit seiner Ex-besten-Freundin Georgina Fleur aneinander, die ihn kurze Zeit sogar von der Staffel verbannte. Doch Sam kämpfte sich zurück und holte sich den Sieg.

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Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, August 2025

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RTLZWEI Matthias Mangiapane, Emmy Russ und Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Sam Dylan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026