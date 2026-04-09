Jahre nach Zoff: Morderger-Twins und Sandy führen Gespräch

Bei "Kampf der RealityAllstars" kommt es zu einer lang überfälligen Aussprache: Tayisiya Morderger (29) und Yana Morderger (29) treffen auf Sandy Fähse (41) – das erste Mal wieder seit einem heftigen Zoff, der sich vor sechs Jahren zwischen den drei Realitystars zugetragen hatte. Damals hatte Sandy mit spitzen Bemerkungen den Zwillingen gegenüber für mächtig Ärger gesorgt. Bereits in der ersten Folge der neuen Staffel kündigen die Schwestern an, das Gespräch suchen zu wollen: "Wir werden jetzt auch gleich mit Sandy reden, weil wir eine Entschuldigung für das, was vor sechs Jahren passiert ist, von ihm wollen. Ansonsten reden wir kein Wort mit ihm."

Sandy willigt ein und ahnt offenbar, was ihn erwartet: "Ich kann mir schon denken, was die wollen. Die wollen mit mir bestimmt über die erste Staffel reden und klären, was wir da damals diskutiert haben." Als die Zwillinge dann direkt eine Entschuldigung einfordern, platzt es aus ihm heraus – er muss zunächst lachen. Doch nach einer intensiven Diskussion kommt Sandy auf die Morderger-Zwillinge zu: "Also, passt mal auf, Mädels: Ich habe nichts gegen euch. Ich wünsche euch das Beste. Es tut mir leid, wenn ihr das damals falsch aufgenommen habt. Ich wollte euch nicht angreifen. Ich war schlecht drauf und dann habt ihr es abbekommen und das tut mir leid." Auch er bekommt von den Schwestern eine Entschuldigung zurück.

Der ursprüngliche Streit hatte damals an Fahrt gewonnen, nachdem Sandy einen abwertenden Kommentar in Richtung der Morderger-Zwillinge losgelassen hatte. "Alter, bist du heftig, Mädchen, hast du mal in den Spiegel geguckt", soll er damals gesagt haben – ein Spruch, der den Schwestern lange nachhing. Für das Duo war dabei vor allem eines wichtig: "Wir wollen, dass Sandy sich entschuldigt und er einsieht, dass man so nicht mit Frauen spricht." Das vollständige gegenseitige Vertrauen scheint nach dem Gespräch zwar noch nicht wiederhergestellt zu sein, doch immerhin: Am Ende umarmen sich alle drei.

"Kampf der RealityAllstars" ab dem 15. April mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTL II Tayisiya Morderger, Yana Morderger und Sandy Fähse, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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ActionPress Sandy Fähse, TV-Darsteller

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RTL II Tayisiya Morderger und Yana Morderger, "Kampf der RealityAllstars" 2026