Tara Tabitha und Dennis Lodi verkünden süße Nachwuchs-News

Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (30) lassen ihre Community jetzt an einer besonders süßen Neuigkeit teilhaben: Die beiden Reality-TV-Stars haben auf Instagram ihren "Nachwuchs" präsentiert – allerdings nicht in Form eines Babys, sondern als flauschigen Vierbeiner. In einem Clip zeigen Tara und Dennis ihren neuen Mitbewohner, ein kleines Hundemädchen, das neugierig in die Kamera blickt. Zu dem Video schreibt die 33-Jährige: "Wir tragen dieses Geheimnis schon ein paar Wochen mit uns herum… jetzt ist es raus - wir haben Nachwuchs bekommen! Es ist ein Mädchen!"

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie der kleine Welpe von Tara im Arm gehalten wird, während Dennis daneben steht und den Neuzugang sichtbar stolz streichelt. Weitere Details zum Namen oder zur Hunderasse verraten die beiden bisher nicht, im Mittelpunkt steht einfach das gemeinsame Glück mit dem neuen Familienmitglied. Dass die Enthüllung zunächst wie klassische Baby-News daherkommt, macht den Überraschungsmoment für ihre Fans umso größer. Viele Follower hatten nach der geheimnisvollen Ankündigung offenbar mit einer Schwangerschaft gerechnet und reagieren nun mit einem Augenzwinkern auf die tierische Auflösung. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Kommentare wie "Herzlichen Glückwunsch zu eurem Baby" oder "So süß, alles Gute für euch", die Tara und Dennis überschwänglich feiern.

Für Tara und Dennis, die ihre Beziehung auch schon im Sommerhaus der Stars auf die Probe gestellt haben, ist der Welpe nun ein weiterer gemeinsamer Schritt im Privatleben. In den vergangenen Monaten hatten die beiden immer wieder Einblicke in ihren Alltag gegeben und gezeigt, wie wichtig ihnen ihre kleine Familie abseits der Kameras ist. Haustiere spielen in der Welt vieler Realitystars eine große Rolle und tauchen regelmäßig in ihren Social-Media-Storys auf – oft werden sie wie vollwertige Familienmitglieder behandelt. Auch bei Tara und Dennis wirkt der tierische Nachwuchs wie eine liebevolle Ergänzung ihres gemeinsamen Lebens, das sie gerne mit ihren Followern teilen, ohne dabei zu viel Preis zu geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi mit ihrem neuen Hund (links), April 2026

Anzeige Anzeige

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025