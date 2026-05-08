Tränen der Verzweiflung: Tara Tabithas Hund ist schwer krank

Für Tara Tabitha (33) und ihren Partner Dennis Lodi (30) gibt es gerade sehr beunruhigende Nachrichten: Der Gesundheitszustand ihres Hundes Malu hat sich nach Angaben der beiden Realitystars stark verschlechtert. Tara wandte sich nun in einem emotionalen Instagram-Video unter Tränen an ihre Community und berichtete von einem Tierarztbesuch, bei dem gleich mehrere gesundheitliche Probleme festgestellt wurden. "Es sind einige Baustellen bei ihm", erklärte die Wienerin sichtlich aufgewühlt.

Konkret sollen bei Malu ein vergrößertes Herz sowie Probleme mit der Wirbelsäule festgestellt worden sein. Um ein vollständiges Bild des Gesundheitszustands zu bekommen, sind nun ein Herz-Ultraschall und ein Gehirn-CT geplant. Die Wartezeit von fast einer Woche bis zu diesen Untersuchungen macht Tara besonders zu schaffen. "Ich will nicht sechs Tage warten, weil ihm geht's halt auch nicht gut", sagte sie verzweifelt. Erschwerend kommt hinzu, dass Malu kein junger Hund mehr ist. "Er ist ja schon alt und dann will ich das auch gleich geklärt haben", so Tara. Wie ernst die Lage wirklich ist, bleibt bis zu den ausstehenden Untersuchungen unklar. Tara und Dennis hoffen nun vor allem auf Entwarnung.

Erst vor zwei Wochen hatten Tara und Dennis noch ganz andere Tier-News gefeiert: Auf Instagram präsentierten sie ihren "Nachwuchs" und ließen ihre Fans kurz an Babyglück glauben. Doch statt einer Schwangerschaft gab es die Auflösung als flauschige Überraschung. "Wir tragen dieses Geheimnis schon ein paar Wochen mit uns herum… Jetzt ist es raus – wir haben Nachwuchs bekommen! Es ist ein Mädchen!", schrieb Tara damals zu einem Clip, in dem sie ein kleines Hundemädchen im Arm hielt, während Dennis den Neuzugang stolz streichelte.

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Imago Tara Tabitha, Februar 2025

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi mit ihrem neuen Hund (links), April 2026

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RTL Tara Tabitha und Dennis Lodi, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025