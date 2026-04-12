"Speckmaus": Tara Tabitha spricht sich gegen Bodyshaming aus

Tara Tabitha (33) macht ihrem Ärger Luft: Der Realitystar wehrt sich in einem neuen Video gegen fiese Kommentare zu seinem Körper. In dem Instagram-Clip spricht die Influencerin offen darüber, dass User ihre Gewichtszunahme thematisieren und sie sogar als "Speckmaus" beschimpfen. Sie richtet sich direkt an ihre Community und fragt, warum Fremde sich zu ihrem Aussehen berufen fühlen: "Können wir bitte mal darüber reden, wie traurig das ist, dass im Jahr 2026 immer noch so viele Leute Bodyshaming betreiben und Hate-Kommentare auf Social Media verfassen."

In dem Video richtet sich die Reality-TV-Bekanntheit direkt an ihre Kritiker: "Was tangiert dich mein Gewicht? Was ändert mein Gewicht an deinem Leben?" Die Österreicherin stellt klar, dass auf ihrem Profil kein Platz für Beleidigungen ist. Sie schreibt: "Ich dachte echt, so langsam entwickelt sich die Welt weiter, die Leute werden intelligenter, die Leute werden reflektierter, die denken mal nach, bevor sie das Maul aufmachen. Nein. Anscheinend nicht." Ein Appell an mehr Freundlichkeit gehört ebenfalls dazu. "Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal die Goschen halten", zitiert sie den Hasen Klopfer aus dem Disney-Film "Bambi". Komplimente brauche sie nicht – Respekt hingegen schon.

Schon vor einigen Monaten hatte Tara ihre Gewichtszunahme selbst zum Thema gemacht. In einem Vorher-Nachher-Video zeigte sie mit einem sportlichen Outfit ihren veränderten Körper. Ihr humorvoller Kommentar dazu: "Umgekehrt wäre mir lieber, aber so ist das halt manchmal!" Offen erklärte die Influencerin, dass das Zusammenleben mit ihrem Freund Dennis Lodi (30) für die Kilos verantwortlich sei. Eine Diät oder Abnehmpillen kämen für sie trotzdem nicht infrage.

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Tara Tabitha, Realitystar

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Imago Tara Tabitha, Februar 2025

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Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars