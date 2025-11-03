Das Sommerhaus machte Tara Tabithas Beziehung stärker

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi, bekannt aus der Welt des Reality-TV, stellen derzeit ihre Beziehung im Sommerhaus der Stars auf die Probe. Wie die beiden mitteilten, hat die Erfahrung ihre Verbindung eher gestärkt. In einer Instagram-Story erklärte Tara, dass das Paar durch die intensiven Wochen enger zusammengewachsen sei. "Unsere Beziehung ist durch das Sommerhaus definitiv stärker geworden, weil wir uns halt auch gegenseitig in Stresssituationen gesehen haben", sagte sie und betonte, wie wichtig ihr genau das gewesen sei.

Das Paar habe im Sommerhaus gelernt, respektvoll miteinander umzugehen, selbst wenn die Nerven blank lagen. Tara erzählte weiter, dass sie sehen konnten, wie sie in schwierigen Momenten reagierten, ohne den anderen bloßzustellen oder herabzusetzen. Vor allem Tara hatte zu Beginn Bedenken, ob dieser intensive Test gut für ihre Beziehung sein würde. Sie verriet, dass sie darüber nachdachte: "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende." Doch zum Glück scheinen sich ihre Zweifel nicht bewahrheitet zu haben, und die beiden sind nach eigenen Worten glücklich über den Ausgang.

Abseits der TV-Aufgaben setzt das Paar auf ein klares Miteinander. Tara betont privat oft, wie wichtig ihr Respekt und Loyalität sind, besonders wenn das Umfeld unruhig wird. Dennis, der im Reality-Kosmos an ihrer Seite präsent ist, gilt in ihrem Umfeld als ruhender Pol. Gemeinsam treten die beiden auf Events meist als Team auf, teilen Alltagsmomente in Stories und lassen ihre Community an kleinen Routinen teilhaben – vom Workout bis zum entspannenden Abend zu Hause. Genau diese persönlichen Konstanten scheinen den Ton vorzugeben, den Tara nun auch im Sommerhaus hervorgehoben hat: zusammenhalten, auch wenn es draußen laut wird.

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

IMAGO / Future Image Tara Tabitha, Realitystar

ATV, Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha bei der Premiere von "Tara & Dennis - der Hofnarr liebt die Queen"