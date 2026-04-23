"Beängstigend": Kelly Ripa geht nur im Dunkeln duschen

Für viele Menschen gehört die morgendliche Dusche zur absoluten Routine – doch Kelly Ripa (55) hat dabei eine ganz besondere Eigenheit. In der jüngsten Ausgabe ihrer Talkshow "Live With Kelly and Mark" enthüllte die Moderatorin, dass sie es vorzieht, im Dunkeln zu duschen. Ihr Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos (55) hatte den sogenannten "Dark Showering"-Trend vorgestellt, bei dem man bei möglichst wenig Licht duscht, um Entspannung zu fördern und den Schlaf zu verbessern. Kellys Reaktion darauf überraschte ihn sichtlich: Sie gestand, dass sie das schon seit Jahren so hält. "Ich versuche immer, komplett im Dunkeln zu duschen", erklärte sie.

Der Grund dafür ist ihr eigenes Spiegelbild: "Es gibt nichts Beängstigenderes, als mich klatschnass zu sehen. Wir haben so eine Dusche mit Glastür, und man kann sich im Spiegel sehen." Mark schien das hingegen weniger zu stören und scherzte trocken: "Ich mag es eigentlich ganz gern." Anschließend sprach das Paar noch über seine Duschgewohnheiten im Allgemeinen. Während Mark meist ein- bis zweimal täglich duscht – nach dem Sport öfter –, kommt Kelly nach eigenen Angaben auf bis zu dreimal: morgens, nach dem Training und manchmal abends, etwa wenn sie draußen war und Pollen aufgenommen hat.

Kelly und Mark sind nicht nur im TV ein eingespieltes Team. Die Moderatorin und der Schauspieler lernten sich in den 90ern am Set der Serie "All My Children" kennen und heirateten wenig später. Seit 2023 moderieren sie gemeinsam "Live With Kelly and Mark". Das Paar hat drei Kinder und spricht in der Show immer wieder offen über Alltagsdinge – von Fitness über Schlafgewohnheiten bis zu kleinen Marotten zu Hause. Gerade diese persönlichen Einblicke prägen ihre On-Air-Dynamik: Kelly teilt gern Routinen, die sie im Familienalltag begleiten, während Mark mit Humor nachhakt und eigene Erfahrungen beisteuert.

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Getty Images Kelly Ripa, Moderatorin

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, März 2025

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Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos mit ihren Söhnen, Dezember 2025

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