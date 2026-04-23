Magazin-Debüt: Tochter Rocki überstrahlt Mama Rihanna am Set

Ihr Magazin-Debüt liegt bereits hinter ihr – doch nun gibt Rihanna (38) ihren Fans noch tiefere Einblicke hinter die Kulissen. Die Sängerin teilte auf Instagram einen Clip vom Shooting mit dem W Magazine, bei dem ihre sieben Monate alte Tochter Rocki Irish nicht nur ihren ersten Magazin-Auftritt hatte, sondern laut ihrer Mutter direkt die ganze Show stahl. "Das neueste Fashion-Killa-Baby hat unser Set betreten. Sie hat mich irgendwie überstrahlt", scherzte Rihanna im Video und drohte ihrer kleinen Tochter spielerisch: "Unser letztes gemeinsames Shooting." Zu sehen sind in dem Clip außerdem herzerwärmende Momente zwischen Mutter und Tochter – Rihanna kitzelt Rockis Bäuchlein und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn.

Bereits zum Launch des Covers am 21. April hatte die Dreifachmama auf Instagram mit einem liebevollen Post für Schmunzeln gesorgt. "Cover girrrrrlz!!!", schrieb sie und witzelte, Rocki sei "ans Set gekommen und hat ihre Mama komplett in den Schatten gestellt". Auch A$AP Rocky (37), mit dem Rihanna neben Rocki außerdem die Söhne RZA und Riot großzieht, äußerte sich gegenüber dem "W Magazine" über die Mutter seiner Kinder in den höchsten Tönen. "Diese Frau war schon immer magisch. Sie ist der charmanteste und aufrichtigste Mensch auf der Welt. Ihre Energie ist unvergleichlich – einzigartig. Ich verehre sie einfach", schwärmte er. Auf die Frage, was das Paar gemeinsam unternehme, verriet der Rapper, dass sie beide eine große Leidenschaft fürs Dokumentarfilme schauen teilen.

Rocki erblickte am 13. September das Licht der Welt und ist damit das jüngste der drei Kinder von Rihanna und A$AP Rocky. Für das W-Magazine-Shooting trug die Kleine eine eigens angefertigte Haute-Couture-Windel samt Kopfschmuck von Dior-Kreativdirektor Jonathan Anderson – ein echtes Debüt nicht nur für Rocki, sondern auch für das Modehaus.

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Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025

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Getty Images Rihanna bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

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Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City