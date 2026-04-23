Verliebt? Darya Strelnikova posiert mit XXL-Rosenbouquet

Ist Darya Strelnikova (33) wieder verliebt? Das Model hat in seiner Instagram-Story ein Video gepostet, das für Aufsehen sorgt. Zu sehen ist sie mit einem riesigen Bouquet roter Rosen, das sie stolz in die Kamera hält und dabei übers ganze Gesicht strahlt. Blüte für Blüte präsentiert sie den XXL-Strauß – und lässt ihre Follower dabei rätseln, wer hinter dem romantischen Geschenk steckt.

Viele Worte braucht es für diesen Anblick nicht. Die 33-Jährige schreibt dazu schelmisch: "Die Hater werden sagen, ich habe ihn mir selbst gekauft." Ein Hinweis auf den mysteriösen Absender fehlt allerdings völlig. Ob da ein neuer Mann in ihrem Leben eine Rolle spielt, bleibt offen. Seit Ende des vergangenen Jahres geht Darya wieder als Single durchs Leben. Zuvor war sie mit Fabio Knez (33) verlobt.

Erst gestern sorgte Darya auch mit einem ganz anderen Hingucker für Gesprächsstoff: einem neuen Look. In ihrer Instagram-Story nahm die Netz-Bekanntheit ihre Community mit in den Salon und zeigte Schritt für Schritt, wie aus ihrer blonden Mähne ein aschiges Braun wurde. Dazu gab es rund ums Gesicht helle Face-Framing-Highlights. Auch bei der Länge wurde nachgelegt. "Hab ein paar Zentimeter mehr", schrieb sie dazu.

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Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

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Instagram / darya Darya Strelnikova mit neuer Frisur, April 2026

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Instagram / darya Darya Strelnikova ist brünette, April 2026

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