Freches Lächeln zum 8. Geburtstag: So groß ist Prinz Louis

Prinz Louis (8) ist acht Jahre alt geworden – und zu diesem Anlass haben Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) ein neues Foto ihres jüngsten Kindes veröffentlicht. Das Bild wurde von Fotograf Matt Porteous während eines Familienurlaubs in Cornwall aufgenommen und zeigt Louis grinsend an Bord eines Boots, die Arme lässig verschränkt und das Meer im Hintergrund. Auf den Kanälen von William und Kate wurde das Porträt mit den Worten geteilt: "Happy birthday, Louis! Acht Jahre heute!" Fans überhäuften den kleinen Royal sofort mit Glückwünschen und schwärmten, er sei das "Mini-Me" seiner Mutter.

Binnen Minuten sammelte der Post zahllose Glückwünsche. Viele Fans hoben hervor, wie groß der Royal inzwischen wirkt und wie sehr er seiner Mutter ähnelt. Auf dem neuen Foto setzt Louis auf einen strukturierten, blauen Quarter-Zip-Pullover von Boden und lehnt lässig an der Reling – mit dem Meer als Kulisse. Der Schnappschuss reiht sich in eine Tradition liebevoller Geburtstagsbilder ein: In den vergangenen Jahren gab es etwa Strandfotos aus Norfolk, einen Porträtmoment mit Schubkarre und im Vorjahr ein fröhliches Motiv auf dem Gelände von Adelaide Cottage in Windsor. Immer wieder übernahmen dabei Familienfotografinnen und -fotografen wie Millie Pilkington oder Kate selbst den Auslöser.

Hinter den perfekten Bildern steckt ein Familienalltag, in dem William und Kate großen Wert darauf legen, ihren drei Kindern ein möglichst normales Aufwachsen zu ermöglichen. Louis, George (12) und Charlotte (10) besuchen dieselbe Schule, verbringen viel Zeit im Freien und werden nur schrittweise an offizielle Termine herangeführt. Immer wieder betonen Kenner des Palastes, wie wichtig es William ist, dass sich seine beiden jüngeren Kinder nicht im Schatten ihres großen Bruders fühlen. Louis gilt in der Familie als kleiner Charakterkopf, der gern seine Geschwister aufzieht, zu Hause aber ebenso wie George und Charlotte als gleichwertiger Teil der fröhlichen Royal-Rasselbande gilt. So zeigt auch das neue Foto aus Cornwall nicht nur einen künftigen Royal, sondern vor allem einen Jungen, der seinen Geburtstag inmitten einer eng verbundenen Familie feiert.

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Matt Porteous Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate in der Westminster Abbey