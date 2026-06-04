Tom Holland nennt Zendaya seine "Lebensader" in Hollywood

Tom Holland (30) hat in einem Podcast rührende Worte für seine Partnerin Zendaya (29) gefunden. Der Schauspieler war kürzlich zu Gast im Podcast "Good Hang" der Komikerin Amy Poehler (54) und sprach dort offen darüber, welche Bedeutung Zendaya für ihn in der "wilden Welt" Hollywoods hat. Die beiden kennen sich seit den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" aus dem Jahr 2017, bestätigten ihre Beziehung im Jahr 2021 und verlobten sich 2025 über die Weihnachtsfeiertage. Nun kommt im Juli gleich ein Doppelpack gemeinsamer Kinofilme: "The Odyssey" und "Spider-Man: Brand New Day".

Im Podcast gegenüber Amy Poehler erklärte Tom jetzt, wie wichtig es für ihn ist, jemanden an seiner Seite zu haben, der die Höhen und Tiefen des Filmgeschäfts aus eigener Erfahrung kennt. "Es gibt Auf- und Abschwünge. Man dreht einen Film, was die Zeit ist, in der wir uns alle am wohlsten fühlen, und dann macht man eine Pressetour, bei der man sich irgendwie fühlt, als würde man alleine auf einer Bühne stehen", sagte er. "Es ist so schön, jemanden zu haben, der das auf eine so persönliche Weise versteht, damit ihr euch gegenseitig beruhigen oder aufbauen könnt." Und weiter: "Es ist eine Lebensader. Ich könnte mir nicht vorstellen, das, was ich tue, ohne sie zu tun." Auch Zendaya selbst hatte sich zuletzt in einem Interview mit dem Magazin Elle zu der gemeinsamen Arbeit geäußert und schwärmte: "Spider-Man war ein Traum. Ich darf jeden Tag mit meinem besten Freund, der Person, die ich liebe, zur Arbeit gehen."

Kennengelernt haben sich Zendaya und Tom Holland am Set ihres ersten gemeinsamen Films – und seitdem gelten die beiden als eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Auch ihr "The Odyssey"-Kollege Matt Damon (55) scheint ein großer Fan der Beziehung zu sein. Im Gespräch mit Elle schwärmte der Schauspieler von den beiden und betonte, wie gut sie zusammenpassen. "Sie passen perfekt zueinander – sie sind zwei überaus liebenswerte Menschen", erklärte Matt. Zudem lobte er nicht nur ihre Beziehung, sondern auch ihr Talent vor der Kamera. Besonders beeindruckt zeigte er sich davon, wie viel Zendaya und Tom trotz ihres jungen Alters bereits erreicht haben. "Man vergisst leicht, dass sie immer noch in ihren Zwanzigern sind", stellte der Hollywoodstar fest.

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

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ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

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