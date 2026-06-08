Matt Damon gesteht, was Hollywood ihm als Vater nahm

Matt Damon (55) ist seit Jahrzehnten einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods – doch jetzt spricht er über die Schattenseiten, die das Geschäft mit sich bringt. Wie Fox News berichtet, öffnete sich der 55-Jährige in einem Interview mit dem Magazin GQ über die Konsequenzen, die seine Karriere für sein Leben als Vater von vier Töchtern hat. Das Filmgeschäft sei "unberechenbar" und "ziemlich gnadenlos", erklärte er demnach. "Diese Dinge haben, glaube ich, dazu beigetragen, mich mehr als gewünscht aus dem Augenblick zu reißen", sagte Matt laut Fox News im Gespräch mit GQ. Dabei habe er in den vergangenen Jahren bewusst versucht, präsenter zu sein.

Zugleich schilderte der Filmstar, dass sich sein Verhältnis zur Arbeit in den vergangenen Jahren verändert habe. Er nehme Projekte heute bewusster an und arbeite seit etwa einem Jahrzehnt deutlich langsamer, um mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Trotzdem sagte Matt auch, dass ihm das Vatersein in anderer Hinsicht geholfen habe. Wie Fox News berichtet, erklärte er im Gespräch mit dem Portal Fatherly: "Ich habe das Gefühl, dass mir die Vaterschaft meinen Job in vielerlei Hinsicht viel leichter gemacht hat." Gefühle, nach denen er früher suchen musste, seien nun sofort greifbar.

Matt war 18 Jahre alt, als er seine erste kleine Rolle in Hollywood übernahm, und arbeitete nach dem Durchbruch mit "Good Will Hunting" im Jahr 1997 jahrelang ohne Unterbrechung. Im Laufe des letzten Jahrzehnts habe er bewusst kürzergetreten und den Fokus mehr auf seine Familie gelegt. Nun steht er für den mit Spannung erwarteten Film "The Odyssey" von Regisseur Christopher Nolan (55) vor der Kamera. Im Podcast New Heights von Travis (36)und Jason Kelce (38) teilte er auch seine wichtigste Botschaft an alle Eltern: "Nicht blinzeln." Denn die Jahre, die er mit seinen Töchtern hat, empfindet der Hollywoodstar als rasend schnell.

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Getty Images Matt Damon, Schauspieler

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Getty Images Matt Damon mit seinen Töchtern Alexia, Stella, Isabella und Gia bei der "Oppenheimer"-Premiere