Darum sagte Robert Pattinson "Die Odyssee" nicht direkt zu

Schon bald kommt Christopher Nolans (55) Blockbuster "Die Odyssee" in die Kinos. Die Verfilmung des bekannten Homer-Stoffes sorgt schon vorab mit ihrer hochkarätigen Besetzung für Aufmerksamkeit. Für Robert Pattinson (40) war allerdings nicht direkt klar, dass er ein Teil des Epos sein möchte. Anders als die übrigen Stars des Films wollte der Schauspieler das Drehbuch zunächst lesen, bevor er sich festlegte. Christophers Reaktion darauf sei ungläubiges Staunen gewesen. "Er meinte: 'Du willst es lesen? Alle anderen haben einfach nur Ja gesagt'", erinnert sich Robert im Interview mit GQ.

Robert spielt in dem Film die Rolle des Freiers Antinous, der in Abwesenheit von Odysseus versucht, dessen Frau Penelope für sich zu gewinnen. Im GQ-Gespräch gibt der 40-Jährige, der bereits in Christophers Film "Tenet" mitgewirkt hatte, Einblicke in seinen Ansatz für den Charakter. "Meine Figur ist ein bisschen wie James Woods in 'Casino'. Das war meine Inspiration dafür. Er wirkt so ein kleines bisschen schmierig", schildert er. Für die Kostümanprobe hatte er dabei eine ungewöhnliche Bitte: "Bei der Kostümprobe habe ich immer wieder gesagt: 'Ich möchte unbedingt Leopardenunterhosen haben.' Ich wollte, dass sie ein bisschen unter meinem Rock hervorschauen, dieses leicht glitzernde Fell."

Ob das schillernde Kleidungsstück im fertigen Film tatsächlich zu sehen ist, werden Zuschauer ab dem 16. Juli selbst beurteilen können. "Die Odyssee" kommt mit enormen Erwartungen ins Kino – allerdings zeigen aktuelle Tracking-Daten aus den USA, dass das Interesse am Film in den vergangenen Wochen merklich gesunken ist. Demnach wollen derzeit weniger als die Hälfte der befragten Kinogänger den Film im Kino sehen. Schlimmer noch, viele Filmfans wissen offenbar noch gar nicht, dass die neue Produktion des Kultregisseurs überhaupt bald anläuft.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Getty Images Robert Pattinson während der Paris Fashion Week