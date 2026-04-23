Eric Roberts litt nach Autounfall an schweren Depressionen

Eric Roberts hat in einem Podcast offen über eine der schwierigsten Phasen seines Lebens gesprochen. Der 69-jährige Schauspieler und Bruder von Hollywood-Star Julia Roberts (58) erlitt in seinen Zwanzigern einen schweren Autounfall, der ihn ins Koma versetzte. Als er wieder aufwachte, kämpfte er mit erheblichen Folgeerscheinungen: Kurzzeitgedächtnisverlust und Probleme mit der Hand-Auge-Koordination machten ihm das Leben schwer. Eric war überzeugt, dass seine Karriere vorbei sei. Im Podcast "It Happened In Hollywood" schilderte er Berichten von Daily Mail zufolge, wie er in dieser Zeit in "die tiefste Depression meines Lebens" verfiel.

Ausgerechnet in dieser Phase erreichte den Schauspieler ein unerwartetes Angebot. Sein Manager übermittelte ihm ein Drehbuch von Regisseur Bob Fosse – für den Film "Star 80" aus dem Jahr 1983. Begeistert war Eric davon zunächst nicht: Das Drehbuch über die ermordete Playboy-Schönheit Dorothy Stratten und ihren Ehemann Paul Snider, der sich anschließend selbst das Leben nahm, erschien ihm zu holzschnittartig. Trotzdem ging er zum Vorsprechen, weil er gerne mit dem Regisseur zusammenarbeiten wollte. Nach fünf oder sechs Castingrunden bekam er schließlich die Rolle des Paul. Drei Monate Recherche ließen ihn die Geschichte schließlich in einem neuen Licht sehen: "Jeder denkt, es ist eine ungewöhnliche Geschichte wegen des Endes, aber Paul Sniders gibt es wie Sand am Meer. Sie sind überall um uns herum", sagte er im Podcast.

Heute bezeichnet Eric sich selbst als einen der glücklichsten Menschen in Hollywood. Er erhält nach eigenen Angaben täglich zwischen acht und 30 Rollenangebote. "Es macht einfach so viel Spaß, all diese Angebote zu bekommen und so eine extreme Bandbreite an Charakteren spielen zu dürfen", schilderte er im Gespräch. Mittlerweile blickt er auf über 700 Rollen in seiner Karriere zurück. Seine Tochter Emma Roberts (35) ist ebenfalls Schauspielerin und hat sich in der Unterhaltungsbranche einen Namen gemacht.

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Imago Eric Roberts ei der Weltpremiere von Sony Pictures' "CLIKA" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Eric Roberts, Schauspieler

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Imago Eric Roberts und Mariel Hemingway in einer Szene aus dem Film "Star 80" (1983)