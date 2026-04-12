Emma Roberts' Papa verrät: Er war ein Wrack bei ihrer Geburt

Eric Roberts hat im Podcast "Really Famous with Kara Mayer Robinson" offen über den emotionalen Zustand gesprochen, in dem er sich befand, als seine Tochter Emma Roberts (35) 1991 zur Welt kam. Der 69-jährige Schauspieler beschrieb sich selbst als "emotionales Wrack", auf das man sich damals in keiner Weise habe verlassen können. "Ich war ein Autowrack", gestand er und fügte hinzu, dass er die volle Verantwortung für diese Phase seines Lebens übernehme. Eric erklärte, dass eine Mischung aus persönlichen Problemen, Sucht und Depression ihn zu dieser Zeit geplagt habe und er erst beginnen musste zu verstehen, welche negativen Dinge ihm von seinem Vater mitgegeben worden seien.

Trotz seines instabilen Zustands erinnert sich Eric an die Geburt seiner Tochter als einen magischen Moment. Als Emma auf die Welt kam, sang er ihr "Happy Birthday" vor, woraufhin das schreiende Baby plötzlich still wurde. "Sie hörte auf zu schreien und versuchte, mein Gesicht mit ihren kleinen blinden Augen zu finden", erzählte er im Podcast. Für ihn sei es der wohl vollkommenste Moment seines Lebens gewesen, dass etwas, das er tat, von einem brandneuen Wesen erkannt wurde, das seine DNA trage. In seinem 2024 erschienenen Buch "Runaway Train: Or the Story of My Life So Far" schrieb Eric außerdem, dass er sich unsterblich in Emma verliebt habe, aber mit den Realitäten eines Kindes in seinem Leben nicht klargekommen sei. Er verließ Emmas Mutter Kelly Cunningham, als die kleine Emma erst sieben Monate alt war.

Heute ist Eric stolzer Großvater von Emmas fünfjährigem Sohn Rhodes, den die Schauspielerin mit ihrem Ex Garrett Hedlund (41) bekam. Der Schauspieler betont immer wieder, wie stolz er auf seine Tochter ist. "Ich bin so stolz auf sie, dass ich nicht mehr geradeaus sehen kann", sagte er bereits 2024 im Podcast "Still Here Hollywood". Obwohl ihm geraten wurde, nicht über Emma oder seine Schwester Julia Roberts (58) zu sprechen, könne er nicht anders. "Ich bin in ihre Arbeit verliebt in diesen Tagen. Ich kann nicht glauben, wie großartig sie geworden ist", schwärmte Eric damals. Seiner Ansicht nach seien Familiendynamiken heute offener und akzeptierender als zu der Zeit, als er Emma großzog, was er als positive Entwicklung betrachtet.

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Getty Images Eric Roberts, Schauspieler

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Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Sohn Rhodes, Dezember 2024

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Getty Images Emma Roberts mit ihrer Tante Julia Roberts