Willi Banner packt über brutalen Moment mit seinem Vater aus

Willi Banner hat in der ARD-Sendung "Deep und deutlich" offen über seine schwierige Kindheit und sein belastetes Verhältnis zu seinem Vater gesprochen. Der Influencer und diesjährige Let's Dance-Teilnehmer erzählt, dass sein Vater ihn früh zum Radsport brachte und seine sportliche Laufbahn maßgeblich bestimmte. Nach der Trennung seiner Eltern verschlechterte sich die Beziehung jedoch zunehmend – sein Vater sprach schlecht über seine Mutter und versuchte, ihn gegen sie aufzubringen. Eine Situation hat sich Willi dabei besonders ins Gedächtnis gebrannt: Als er seine Mutter auf der Heimfahrt nach einem Radrennen verteidigte, bekam er sofort eine Rückhand ins Gesicht. "Ich habe es nicht mal ausgesprochen, schon habe ich eine Rückhand ins Gesicht bekommen", berichtete er. Er habe dabei sogar an der Lippe geblutet. Um Abstand von dieser belastenden Situation zu gewinnen, wechselte er schließlich auf ein Sportinternat nach Cottbus.

Jahre später erkrankte sein Vater schwer an Diabetes und musste schrittweise ein Bein amputieren lassen. In dieser Zeit meldete er sich täglich mehrfach bei seinem Sohn. "Fünf, sechs Mal am Tag hat er mich immer angerufen", erzählt Willi. Anfangs sei er noch häufig rangegangen, später jedoch immer seltener. Als sein Vater schließlich starb, befand sich der Sportler gerade in einem Trainingslager in Kroatien. Die Nachricht erhielt er von seiner Mutter. Seine Reaktion war für viele überraschend: "Das war kein Schock für mich und ich habe auch keine Träne vergossen – bis zu dem Tag seiner Beerdigung." Vollständig verarbeitet habe er den Verlust dennoch nicht. "Ist halt einfach trotzdem mein Vater, auch wenn meine Kindheit schlecht war", so Willi.

Nach dem Ende seiner Profikarriere als Radsportler durchlebte er nach eigenen Angaben eine orientierungslose und einsame Phase. Erst sein Rottweiler Chopper habe ihm wieder Halt gegeben. Mit dem Hund begann er, Inhalte für soziale Netzwerke zu veröffentlichen – der Grundstein für seine Karriere als Influencer, mit der er heute Millionen Menschen erreicht.

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