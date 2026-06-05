"Let's Dance"-Profichallenge: Das sind die brandneuen Duos

Die reguläre Staffel von Let's Dance ist vorbei, doch der Wettbewerb geht jetzt erst richtig los. In der großen Profichallenge treten die Tanzprofis heute Abend bereits zum achten Mal gegeneinander an und kämpfen um den begehrten Profi-Pokal. Das Besondere in diesem Jahr: Die Paarungen wurden laut RTL nicht ausgelost, sondern bewusst zusammengestellt. Viele der Tänzer stehen dabei erstmals gemeinsam auf dem Parkett. Dabei sind: Vica Sauerwald und Valentin Lusin (39), Kathrin Menzinger (37) und Paul Lorenz (39), Patricija Ionel (31) und Evgeny Vinokurov (35), Marta Arndt (36) und Alexandru Ionel (31), Mariia Maksina (28) und Zsolt Sándor Cseke (38) sowie Malika Dzumaev (35) und Sergiu Maruster. Auch Isabel Edvardsson (43) und Massimo Sinató (45), Ekaterina Leonova (39) und Mika Tatarkin sowie Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov (39) wollen sich den Titel sichern.

Die Profichallenge hat in den vergangenen Jahren bereits für zahlreiche spektakuläre Performances gesorgt. Zu den bisherigen Gewinnern zählen unter anderem Massimo und Ekaterina (2019), Valentin und Renata Lusin (2021) sowie Malika und Zsolt (2023). Im vorletzten Jahr holten sich Valentin und Massimo den Sieg, während vergangenes Jahr Ekaterina gemeinsam mit Valentin triumphierte. Wer sich diesmal gegen die starke Konkurrenz durchsetzen kann, wird sich ab 20:15 Uhr auf dem Tanzparkett entscheiden.

Für die Sieger geht es dabei um weit mehr als nur Ruhm und einen Pokal. Das Gewinner-Duo darf das Opening der Kennenlernshow der nächsten "Let's Dance"-Staffel choreografieren und erhält zudem einen besonderen Vorteil für die Zukunft: Die Sieger bekommen für die kommende Staffel einen Bonus-Rankingpunkt, den sie gemeinsam mit ihrem jeweiligen Promi bis zur vierten Liveshow einsetzen können. Damit steht bei der Profichallenge nicht nur die Ehre auf dem Spiel, sondern auch ein echter Wettbewerbsvorteil für das nächste Jahr. Zuletzt war auch die Frage aufgekommen, ob Renata heute Abend wieder auf das RTL-Tanzparkett zurückkehren würde, nachdem sie sich beim Trainieren gezeigt hatte – dem ist aber offenbar nicht so.

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RTL / Robert Grischek "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi

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RTL / Stefan Gregorowius Valentin Lusin und Massimo Sinató, Profitänzer

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RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Profitänzer