Falten? So hält sich Jane Seymour mit 74 Jahren jung und fit

Hollywood-Ikone Jane Seymour hat mit 74 Jahren jetzt ihr Geheimnis für Jugendlichkeit und Fitness enthüllt. Die einstige Bond-Darstellerin startet ihre Tage mit einer ausgeklügelten Routine, die Bewegung und Achtsamkeit kombiniert. Noch bevor sie überhaupt das Bett verlässt, beginnt sie mit außergewöhnlichen Dehnübungen: "Bewegen Sie sich wie ein Fisch. Bewegen Sie Ihre Wirbelsäule, Ihre Arme und Ihre Füße", beschrieb sie diese im People-Interview. Am Set greift sie selbst zwischen langen Drehtagen zu ungewöhnlichen Methoden: Mit Pliés bleibt sie beweglich, auch wenn sie in Kostümen steckt. "Leute lachen über mich, aber ich mache das, während ich meine Texte lerne", erklärte sie.

Für Jane ist ein strikter Hautpflegeplan jedoch genauso wichtig wie ihre Fitness. Unter der Dusche verwendet sie ein chemisches Peeling, um tote Hautzellen zu entfernen und ihre Haut glatter wirken zu lassen. Unverzichtbar ist für sie auch eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 40. Die 74-Jährige erinnert sich noch gut an die Ratschläge in frühen Hollywood-Zeiten, als der Schauspielkollege George Hamilton (86) ihr empfahl, sich der Sonne auszusetzen. Dieses Experiment musste sie jedoch teuer bezahlen: "Ich habe gelernt, dass man dadurch schneller altert, als nötig." Vor der Arbeit nimmt sie außerdem ihre Vitamine und Kollagenpulver, damit sie gut versorgt ist.

In einem früheren Interview für die Serie 'My Good Morning' von People beeindruckte sie zudem mit ihrer Ernährung und ihren kreativen Hobbys. Sie schwört auf die mediterrane Diät, bei der frische Lebensmittel wie Gemüse, Fisch und Oliven dominieren. Das Gemüse kommt oftmals direkt aus ihrem eigenen Garten, genauso wie die Eier ihrer Hühner. Jeden Morgen widmet sie sich den Koi-Fischen in ihrem Teich – eine Art Meditation für sie. Ebenso oft greift sie zu Pinsel und Aquarellfarbe und skizziert auf ihrem Balkon. Nicht zuletzt steht die Familie bei ihr im Mittelpunkt: Sie hält täglich Kontakt zu ihren sechs Kindern und vier Enkelkindern und schöpft unermüdlich Energie aus dieser besonderen Bindung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour im Mai 1979

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour bei den CMT Music Awards 2024