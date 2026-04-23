Missverstanden? Aleks solidarisiert sich mit Gigi und Yasin

Nach der Ausstrahlung von Temptation Island VIP 2025 sah sich Aleksandar Petrovic (35) mit einer Welle von Kritik aus dem Netz konfrontiert. Für sein Verhalten in dem Format gewann er zuletzt sogar den "Red Flag des Jahres"-Award, den er daraufhin jedoch an Walentina Doronina (25) abschob. Nun meldet sich der Realitystar mit einem Foto auf Instagram zu Wort – und das mit zwei besonderen Reality-Kollegen an seiner Seite: Gemeinsam mit Yasin Mohamed (34) und Luigi "Gigi" Birofio (26) posiert Aleks auf dem Bild und richtet klare Worte an seine Kritiker. Er fühlt sich falsch verstanden und zu Unrecht abgestempelt – und findet bei den beiden Mitstreitern offenbar genau die Unterstützung, die er gerade braucht.

In seinem Post schreibt Aleks: "Man hat uns schnell zu den Red Flags des Reality-TV gemacht, weil es einfacher ist, Männer abzustempeln, als ihnen zuzuhören… Aber die Wahrheit bleibt nie für immer im Dunkeln. Früher oder später kommt sie ans Licht. Ich bin dankbar, diese zwei Brüder zu kennen, weil sie wie ich wissen, wie es ist, missverstanden, verurteilt und trotzdem nicht gebrochen zu werden! Manche Wege verbinden mehr, als schöne Worte es je könnten." Die Reaktionen seiner beiden Freunde ließen nicht lange auf sich warten: Gigi hinterließ eine Reihe roter Herzen in den Kommentaren, während Yasin schrieb: "Gemeinsam durch dick und dünn, mein Bruder!"

In den restlichen Kommentaren unter dem Post schlägt Aleks jedoch eine ganz andere Stimmung entgegen. Viele User gehen hart mit dem Realitystar ins Gericht und widersprechen seiner Darstellung deutlich. "Ihr wurdet nicht von den anderen zu Red Flags gemacht, sondern euer Verhalten, eure Worte und eure Handlungen machten euch zu Red Flags", heißt es. Ein anderer legt nach: "Bro, wir hören euch zu und das, was ihr (in dem Fall du) von euch gebt 'meine Frau gibt weniger als diese Fische', reicht fürs Bild." Auch spitze Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. So schreibt ein Nutzer bissig: "Hauptsache 2000 Volt in den Oberarmen, aber oben brennt das Licht nicht." Von Verständnis oder Zuspruch ist also wenig zu spüren – stattdessen hagelt es Kritik und deutliche Worte.

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic mit Gigi Birofio und Yasin Mohamed, April 2026

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Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / gigibirofio Yasin Mohamed und Gigi Birofio, Realitystars