Plant Francis Fulton-Smith schon die Hochzeit mit Salomea?

Bei Francis Fulton-Smith (59) und Salomea Noëmi könnte es schon bald vor den Traualtar gehen! Der Schauspieler und seine Partnerin sprechen jetzt in einem exklusiven Interview mit dem Magazin Bunte offen über ihre Hochzeitspläne. Die beiden sind seit rund vier Jahren ein Paar und wollen ihrer Liebe offenbar bald mit einer gemeinsamen Feier Ausdruck verleihen. "Was wir uns vorstellen können, ist eine schöne Zeremonie, zu der wir dann auch unsere Freunde einladen und die Liebe feiern, die uns verbindet", erzählt Salomea. Auch Francis bestätigt gegenüber Bunte, dass er ihr genau das versprochen hat.

Für den Schauspieler geht es dabei vor allem um ein klares Liebesbekenntnis: "Es ist mir wichtig zu zeigen, wie sehr ich Salomea liebe und wie tief unsere Verbindung ist. Ich bin dem Universum dankbar, dass wir uns gefunden haben. Dieses Bekenntnis zueinander darf jeder sehen", so Francis. Ein erstes Zeichen seiner Zuneigung machte er ihr bereits zu Weihnachten – mit einem Ring als Liebesbeweis. Die beiden leben bereits zusammen, und auch bei einer möglichen Hochzeit haben sie klare Vorstellungen: "Wenn wir heiraten, dann mit festen Rahmenbedingungen, damit ganz klar ist, dass es uns um die Liebe geht, nicht um die Steuer", erklärt Salomea.

Kennengelernt haben sich Francis und Salomea vor rund vier Jahren über Instagram – eine moderne Liebesgeschichte, die seither anhält. Der Altersunterschied von knapp 28 Jahren zwischen dem 59-jährigen Schauspieler und der 31-jährigen Salomea ist für das Paar offenbar kein Thema. In der Vergangenheit schwärmte Francis davon, wie gut die beiden als Team funktionieren, und hob dabei besonders hervor, dass Salomea trotz seiner Bekanntheit lieber im Hintergrund bleibt – was er sehr an ihr schätzt.

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Imago Salomea und Francis Fulton-Smith bei der Goldenen Henne, 2025

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Getty Images Francis Fulton-Smith, Schauspieler

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Getty Images Salomea und Schauspieler Francis Fulton-Smith, November 2024

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