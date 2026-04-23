Darum hielt Vogue Williams Schwangerschaft zunächst geheim

Vogue Williams (40) erwartet ihr viertes Kind – und hält die freudige Neuigkeit zunächst monatelang geheim. Erst vergangenen Donnerstag teilte die Moderatorin gemeinsam mit ihrem Ehemann Spencer Matthews (37) die Schwangerschaftsnews auf Instagram, und zwar mit Strandfotos aus dem Urlaub auf St. Barts. Die Bilder zeigen Vogue mit sichtbar gewölbtem Bauch im Bikini, Spencer an ihrer Seite, und die drei gemeinsamen Kinder strahlend um sie herum. Dazu schrieben die beiden: "Baby Nummer vier kommt!" Warum die Moderatorin so lange gewartet hatte, erklärte sie jetzt in ihrem Podcast "Vogue & Amber", der genau an dem Tag aufgezeichnet wurde, an dem sie die Neuigkeit öffentlich machte.

In der Podcast-Episode gab Vogue offen zu, dass sie die Schwangerschaft aus persönlichen Gründen so lange für sich behalten hatte. "Ehrlich gesagt hatte ich meine eigenen Gründe, warum ich es geheim halten wollte, weil ich nervös war, was passieren würde", sagte sie. Außerdem habe sie "viel Druck gespürt" und erst ihren Arzt aufsuchen wollen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Der Grund für ihre Nervosität: Vor dieser Schwangerschaft hatte die 40-Jährige zwei Fehlgeburten erlebt. Eine erste sehr frühe Fehlgeburt hatte sie noch vor der Geburt ihrer Tochter Gigi erlitten. Vergangenes Jahr folgte ein weiterer, besonders schmerzhafter Verlust, als sie bei einem Scan in der zwölften Woche erfuhr, dass der Embryo nicht gewachsen war. "Ich musste dann jedem, dem ich es schon gesagt hatte, wieder absagen – und ich fühlte mich einfach dumm, als hätte mein Körper mich irgendwie im Stich gelassen", erzählte sie auf ihrem YouTube-Kanal.

Vogue und Spencer heirateten 2018 und sind bereits Eltern von drei Kindern: Theodore, sieben, Gigi, fünf, und Otto, drei. In dem YouTube-Video ist auch der herzliche Moment festgehalten, in dem das Paar seinen Kindern von dem neuen Geschwisterchen erzählt. Trotz ihrer Freude über die Schwangerschaft betonte Vogue, dass die Erfahrungen der Fehlgeburten sie nachhaltig geprägt haben: "In dieser Schwangerschaft bin ich immer nervös und hoffe, dass alles gut wird." Dennoch zeigte sie sich auf St. Barts strahlend und stolz mit ihrem wachsenden Bauch – und verkündete, dass es das "vierte und letzte Kind" sein werde.

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Getty Images Vogue Williams bei den Brit Awards 2026 in Manchester, Februar 2026

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids