Niall Horan gesteht: Harry Styles' Erfolg macht ihn neidisch

Niall Horan (32) macht aus seinen Gefühlen gegenüber dem Erfolg seines ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (32) kein Geheimnis. Der Sänger und One Direction-Star gestand gegenüber Daily Mail, dass ihn der kometenhafte Aufstieg von Harry nach der Auflösung der Band nicht kaltlässt. "Es ist fast schon eine Eifersucht dabei", zitiert das Blatt den Iren. Damit spricht Niall offen über eine Dynamik, die Fans der Band schon lange beschäftigt: Wie haben sich die Wege der ehemaligen Bandmitglieder nach dem Ende von One Direction entwickelt – und vor allem: Wer hat den größeren Durchbruch als Solokünstler geschafft?

Kein Wunder, dass Niall nachdenklich wird, wenn er auf Harrys Karriere schaut. Der Sänger zählt zu den erfolgreichsten Solokünstlern seiner Generation und hat mit Hits, Welttourneen und Filmrollen eine enorme Strahlkraft entwickelt. Niall hingegen verfolgt ebenfalls eine aktive Solokarriere, tourt weltweit und veröffentlicht regelmäßig neue Musik – doch der ganz große, übergreifende Mainstream-Durchbruch, den Harry hingelegt hat, blieb für ihn in dieser Dimension bisher aus. Dass Niall nun selbst diese Einschätzung in Worte fasst, zeigt, wie ehrlich er mit sich und der Öffentlichkeit umgeht.

Niall, der am 13. September 1993 im irischen Mullingar geboren wurde, ist seit dem Ende von One Direction im Jahr 2016 als Soloartist aktiv. Auch tourmäßig zeigt er sich derzeit sehr umtriebig: Für Anfang 2027 hat er bereits eine große Australientour angekündigt und versprochen, in allen großen Städten des Landes aufzutreten.

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Getty Images Musiker Niall Horan im Dezember 2024

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Getty Images Harry Styles und Niall Horan beim "Jingle Ball", 2015

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Getty Images Niall Horan, Musiker