Für Harry? Fans entdecken ein neues Tattoo bei Zoe Kravitz

Eine unscheinbare Schwarz-Weiß-Aufnahme sorgt gerade für Herzklopfen bei den Fans: Zoe Kravitz (37) zeigt auf Instagram ein Teaserbild zu ihrer neuen Vogue-Titelstory – und auf ihrem Rücken entdecken aufmerksame Follower plötzlich ein Liebesdetail für Verlobten Harry Styles (32). Zwischen all ihren filigranen Motiven sticht eine neue, winzige Schriftzeile hervor: "Let it rip" ("Leg los", "Gib Gas"). Dieselben drei Worte trägt Harry seit Kurzem auf der Rückseite seines rechten Arms. Beobachter vermuten, dass sich das Paar den Partnerliebessbeweis erst dieses Jahr stechen ließ – also nach der Verlobung im April – und feiern das versteckte Tattoo jetzt als romantisches Zeichen ihrer Verbindung.

Die Vogue-Aufnahme zeigt, dass der Spruch bei Zoe direkt unter einer bereits bekannten Libelle platziert ist. Bei den Golden Globes im Januar war die neue Zeile dort noch nicht zu sehen, was den Tattootermin zeitlich weiter eingrenzt. Fans hatten Harrys "Let it rip"-Schriftzug schon beim Start seiner "Together Together"-Tour in Europa bemerkt, als Fotos seiner Arm-Tattoos auftauchten. Die drei Worte kennen Serienliebhaber aus der Erfolgsserie "The Bear", in der der Satz als wiederkehrende Motivations-Parole für Küchenchef Carmy dient. Ob Zoe und der Sänger sich tatsächlich über ihre Begeisterung für die Show näherkamen, verrieten sie bisher nicht. Auffällig ist jedoch: Während die Schauspielerin das neue Tattoo ganz selbstverständlich auf dem Magazinbild präsentiert, versteckt sie ihren XXL-Verlobungsring bei öffentlichen Auftritten wie der Met Gala lieber mit der Hand in der Tasche.

Für Zoe ist es nicht das erste Mal, dass sie mit einem wichtigen Menschen ein Tattoo teilt. Die Schauspielerin trägt bereits passende Motive mit ihrem Vater Lenny Kravitz (62) und ihrem früheren Stiefvater Jason Momoa (46). "Ich finde, Tattoos sind eine wunderschöne Form der Verschönerung, genau wie Make-up oder Schmuck", erklärte sie der InStyle. Gleichzeitig wisse sie nicht mehr genau, wie viele Tattoos ihren Körper schmücken. Einige ältere Designs ließ sie auch wieder entfernen, wenn sie sich nicht mehr richtig anfühlten. Harry wiederum hat in der Vergangenheit mehrfach mit sehr persönlichen Motiven Schlagzeilen gemacht – darunter ein "Olivia"-Schriftzug auf dem Oberschenkel, der während seiner Beziehung zu Olivia Wilde (42) entstand. Die beiden scheinen ihre Geschichten jetzt in einer gemeinsamen Tinten-Chronik weiterzuschreiben: diskret, aber für alle sichtbar, die die kleinen Details auf ihrer Haut lesen können.

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Getty Images Zoe Kravitz bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2025

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

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ActionPress Zoë Kravitz in New York, Mai 2026