Wegen "Let's Dance": Anna-Carina verliert ihre Zehennägel

Das intensive Training bei Let's Dance hinterlässt bei Anna-Carina Woitschack (33) deutliche Spuren – und zwar an einem ganz bestimmten Körperteil. Die Sängerin enthüllte gegenüber dem Magazin Bunte ein eher unappetitliches Detail über den Zustand ihrer Füße. "Bei mir lösen sich alle Zehennägel ab. Von zehn Zehennägeln habe ich nur noch sechs oder so. Meine Füße sind total hässlich. So hässliche Füße hatte ich noch nie", gab Anna-Carina offen zu. Um ihre Aussage zu untermauern, zog sie kurzerhand ihre Pumps aus – sehr zur Belustigung ihres Tanzpartners Evgeny Vinokurov (35), der sich neben ihr kaum noch einkriegte vor Lachen.

Ganz wohl war ihr mit dem Thema dann aber doch nicht. "Schön ist das nicht. Wir verstecken das jetzt lieber wieder. Also ja, das Training hinterlässt Spuren", erklärte sie weiter. Die Vorbereitung kennt aktuell kaum Pausen: Der freie Tag fiel zuletzt weg, schon am Samstag nach der Live-Show startete das Duo in die Proben für die neuen Tänze. Wie fordernd die Woche war, machte Anna-Carina selbst deutlich: "Der Tango fiel mir persönlich recht schwer. Wir haben im Training sehr, sehr viel gekämpft mit diesem Tanz. Insofern hätte ich niemals gedacht, dass wir die ersten 30 Punkte für unsere Reise hier bekommen", betonte sie.

Bereits vor zwei Wochen gab Anna-Carina Woitschack ihren Fans einen ganz anderen Einblick in ihr knallhartes "Let's Dance"-Programm. In einer Instagram-Story postete sie ein Spiegelselfie und präsentierte stolz ihre Bauchmuskeln. Cargohose, Sport-BH und Cap: Ihr Sixpack wirkte dabei wie der sichtbare Beweis dafür, wie intensiv sie für die Show trainiert. Auch abseits des Tanzparketts hatte sie kaum Verschnaufpause. Parallel zum Training steckte sie mitten im Umzug in ihre neue Wohnung. Auf Instagram teilte sie ein Foto von Umzugskartons und machte deutlich, dass das Kistenschleppen für sie fast wie ein zusätzliches Workout war.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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Imago Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack beim "Let's Dance"-Training