Wegen Drogen: Aubrey Plaza heiratete Michael Cera nur fast

Aubrey Plaza (41) und Michael Cera (37) waren nicht nur als Filmpartner ein eingespieltes Team, sondern auch privat ein Paar – und schritten sogar fast bis vor den Traualtar. Im Podcast "SmartLess", den die Moderatoren Jason Bateman (57), Will Arnett (55) und Sean Hayes hosten, plauderte die Schauspielerin jetzt über ihre einstige Beziehung mit dem TV-Star. Jason, der früher selbst mit Michael in der Sitcom "Arrested Development" zu sehen war, sprach sie auf das gemeinsame Kapitel an. Was dann folgte, überraschte wohl selbst die Podcast-Runde: "Wir hätten beinahe geheiratet", gestand Aubrey offen.

Die Schauspielerin, die vielen für ihre Rollen in schwarzhumorigen Komödien wie "Dirty Grandpa" bekannt sein dürfte und sogar der viralen Internet-Sensation Grumpy Cat ihre Stimme geliehen hat, verriet ebenfalls, warum es am Ende doch nicht zu einer Hochzeit kam: "Ich glaube, es war eine Mischung aus zu viel Drogen und Paranoia." Letztlich seien sie davongelaufen, bevor die eigentlich geplante Hochzeit stattfinden konnte. Die Beziehung zwischen den beiden dauerte insgesamt rund 18 Monate, bevor sie getrennte Wege gingen.

Kennengelernt hatten sich die beiden während der Produktion des Films "Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt", bei dem Aubrey 2010 mitwirkte – kurz nach ihrem Start in der Erfolgsserie "Parks and Recreation". Heute haben beide ihr Liebesglück anderswo gefunden. Die Schauspielerin ist mit dem Schauspieler Christopher Abbott (40) zusammen und wird 2026 erstmals Mutter. Die Schwangerschaft erfreut die 41-Jährige gut ein Jahr nach dem tragischen Suizid von ihrem Ehemann Jeff Baena (†47), der im Januar 2025 verstarb. Michael hingegen ist verheiratet und hat zwei Kinder, hält sein Privatleben aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Collage: Getty Images, Getty Images Die Schauspieler Aubrey Plaza und Michael Cera, Collage.

Getty Images Aubrey Plaza, Schauspielerin

Getty Images Jeff Baena und Aubrey Plaza, August 2014