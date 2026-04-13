Drogenkonsum: Aus diesem Grund hat Pete Davidson aufgehört

Bei einer Comedyshow in Las Vegas hat Pete Davidson (32) jetzt offen über seinen Weg in die Nüchternheit gesprochen – und dabei eine überraschend ehrliche Anekdote über seine Mutter Amy Davidson geteilt. Während eines Reha-Aufenthalts nahm der Comedian US Weekly zufolge an einem sogenannten "Family Week" teil, bei dem Familienmitglieder per Videoanruf zugeschaltet werden, um dem Patienten zu schildern, wie sie dessen Drogenkonsum erleben. Es war dieser Moment mit seiner Mutter, der bei Pete alles veränderte.

Als Amy auf dem Bildschirm erschien, konfrontierte sie ihren Sohn mit Worten, die ihn endgültig zur Umkehr bewegten. "Pete, es ist sehr schwer, deine Mutter zu sein, weil ich jeden Morgen mit der Angst aufwache, dass ich die Nachrichten einschalte und sehe, dass mein Sohn gestorben ist", erinnerte Pete sich an ihre Worte. Für ihn kam dabei noch ein weiterer Gedanke hinzu: "Sie sagte mir das alles per Zoom – aus dem Haus, das ich ihr unter Drogeneinfluss gekauft hatte." Für den Comedian war das ein Schockmoment. "Das hat mich nüchtern gemacht", sagte er auf der Bühne.

Pete ist heute froh über seine Nüchternheit – auch, weil er inzwischen Vater ist. Mit seiner Freundin Elsie Hewitt bekam er im Dezember 2025 Tochter Scottie Rose. Bereits kurz vor der Geburt sprach er im Podcast "This Past Weekend" über seine veränderte Lebenseinstellung: "Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit der Nüchternheit hinter mir, aber ich bin sehr dankbar, dass es jetzt passiert ist und mit Elsie." Gegenüber US Weekly beschrieb er seine Tochter im Januar als "das größte Geschenk". Petes eigener Vater Scott Davidson kam beim Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 ums Leben – Pete war damals sieben Jahre alt.

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IMAGO / UPI Photo Pete Davidson, Komiker

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Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" in Los Angeles

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Instagram / elsie Neupapa Pete Davidson mit seinem Baby