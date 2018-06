So sahen unsere WM-Fußballer mal aus! Die deutsche Nationalmannschaft spielt aktuell in Russland um den Weltmeisterschaftstitel. Einige Spieler sind schon seit über einer Dekade Teil des Teams – mit der ganzen Zeit haben sie sich teilweise ganz schön verändert! So wie Startorwart Manuel Neuer (32): Vor zehn Jahren, zur Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz, war der Keeper erst süße 18 Jahre alt! Das sieht man seinem damals noch jugendlichen Gesicht auch an – seine Züge sind seitdem deutlich männlicher geworden. Die jungenhaften Löckchen sind mittlerweile ebenfalls verschwunden.

Toni Kroos (28) sah vor zehn Jahren noch wie ein richtiger Teenieboy aus: Was aber geblieben ist, ist sein Haarschnitt! Nur, dass ihm sein Friseur wohl nun zu weniger Haargel geraten hat.

Sami Khediras (31) wohl deutlichste Veränderung zu seinem jüngeren Ich ist die Frisur: Mittlerweile hat er sich von seinen langen Haaren getrennt und einen hotten Drei-Tage-Bart stehen lassen. Auch seine Muskeln sind scheinbar noch gewachsen: Er hat sich vom eher schlaksigen Teenie zu einem richtigen Mann gemausert!

Er hat sich inzwischen von seinem berühmten, superblonden Irokesen getrennt: Auch Marco Reus (29), der früher noch die Fußballer-Kultmähne der 90er trug, ist auf einen stylischen Undercut umgestiegen – das scheint die diesjährige Teamfrisur zu sein.

Beim Stürmer Mario Gomez (32) haben sich mit der Zeit eigentlich nur seine Haare verändert: Schluss mit der zotteligen Mähne, die er noch vor zehn Jahren trug! Der 32-Jährige hat nun einen modernen Undercut – wie fast alle seiner Kollegen.

Markus Giliar-Pool/Getty Images ; ActionPress/ Revierfoto Sami Khedira 2009 (links) und 2018 (rechts)

Alexander Hassenstein/Getty Images ; OLIVER LANG/AFP/Getty Images Mario Gomez, Fußballnationalspieler, 2008 (links) und 2018 (rechts)

CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images ; Dan Mullan/Getty Images Toni Kroos, 2010 (links) und 2018 (rechts)

PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images ; Getty Images Marco Reus, Fußballnationalspieler 2011 (links) und 2018 (rechts)



