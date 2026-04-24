Würden Umut Tekin und Lena Goldstein ihre Beziehung testen?

Umut Tekin (28) und Lena Goldstein sind ein Paar und das soll auch so bleiben. Im Promiflash-Interview haben die beiden Influencer klargestellt, dass eine Teilnahme an der Kuppelshow Temptation Island für sie überhaupt nicht infrage kommt. Für Umut ist die Sache besonders eindeutig: Er war selbst einmal Teil der Sendung und weiß daher aus eigener Erfahrung, wie es dort zugeht. "Ne, ich würde meine Beziehung bei Temptation niemals riskieren, weil ich selber mal dort war und ich weiß, wie das dort abläuft. Würde ich niemals machen. Dafür liebe ich diese Frau zu sehr", betonte er im Interview.

Auch Lena hat eine klare Haltung zu dem Thema und die hat für sie weniger mit Vertrauen als vielmehr mit persönlichen Überzeugungen zu tun. "Abgesehen davon müssen wir unsere Beziehung gar nicht testen. Es ist nicht nur das. Ich will gar nicht, dass wir in so eine Situation kommen. Ich will nicht bei irgendwelchen Singlemännern sein. Ich will das gar nicht, weil es nicht meine moralischen Werte sind und es sind auch nicht seine moralischen Werte", erklärte sie im Interview. Für sie ist das Format grundsätzlich keine Option: "Diese ganze Show ist für uns ein No-Go. Also, da gibst du ja automatisch einen Freipass dafür, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist."

Bei den Reality Awards machten die beiden ihre Beziehung ganz offiziell. Auf dem roten Teppich schwärmte Umut im Promiflash-Interview: "Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Sie holt mich immer wieder ab von meinen Ängsten [...], Sorgen, meiner Vergangenheit, meinem Vater. Ich kann das bei ihr, egal, wie unangenehm das ist – auch für sie. Sie zeigt mir immer wieder: 'Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin da, auch in fünf Jahren noch.' Das ist wirklich schön. Welcher Mensch sagt, ich akzeptiere deine Ängste und bin da?" Auch Lena ging voll auf Herz: "Alles. Egal, ob äußerlich wie innerlich. Er ist einfach perfekt. Wirklich. Er gibt mir so viel Liebe, bedingungslose Liebe."

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Liebespaar