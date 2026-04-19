Das lieben Umut Tekin und Lena Goldstein so sehr aneinander

Umut Tekin (28) und Lena Goldstein sind über beide Ohren verliebt. Die Reality-TV-Bekanntheiten machten ihre Beziehung am vergangenen Donnerstag bei den Reality Awards publik. Auf dem roten Teppich verrieten sie im Interview mit Promiflash, was sie aneinander schätzen und lieben – und Umut schwärmt in höchsten Tönen. "Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Sie holt mich immer wieder ab von meinen Ängsten [...] , Sorgen, meiner Vergangenheit, meinem Vater. Ich kann das bei ihr, egal, wie unangenehm das ist – auch für sie. Sie zeigt mir immer wieder: 'Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin da, auch in fünf Jahren noch.' Das ist wirklich schön. Welcher Mensch sagt, ich akzeptiere deine Ängste und bin da?", zeigt sich der 28-Jährige dankbar.

Ebenso dankbar ist Lena für Umut an ihrer Seite. Was sie an ihm liebt? "Alles. Egal, ob äußerlich wie innerlich. Er ist einfach perfekt. Wirklich. Er gibt mir so viel Liebe, bedingungslose Liebe. Er ist immer für mich da, wenn ich am wenigsten Kraft und Energie habe. Er gibt mir Kraft, die Energie, die ich brauche, zum Leben und zum Weitermachen", schwärmt sie. Umut sei ihr "Leben", ihre "Zukunft", ihre "Perspektive", die "Sicherheit" und der "Halt. "Er ist einfach mein Leben. Ich liebe ihn mit allem, so wie er ist. Und ich kenne alles von ihm. Und es macht mir nichts Angst", gibt die einstige "Dating Naked"-Kandidatin zu verstehen.

Bei den Reality Awards, dem Abend, an dem die Turteltauben mit ihrem Red-Carpet-Debüt offiziell bekannt machten, trafen Umut und Lena unter anderem auch auf seine Ex Emma Fernlund (25). Doch das kümmerte Lena nicht weiter. "Sie steht da quasi nicht mal einen ganzen Meter von mir entfernt. Das stört mich nicht. Ich würde sie sogar in den Arm nehmen", erklärte sie gegenüber Promiflash, fügte allerdings betonend hinzu: "Ich hab ein bisschen Mitleid. Ja, sorry, ich bin die eine. Die eine oder keine."

Anzeige Anzeige

Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Liebespaar

Anzeige Anzeige

Imago Emma Fernlund, Reality Awards 2026