Joena Steilen verrät: Ex Chase ist "ein bisschen Red Flag"

Realitystar Joena Steilen hat in einem Promiflash-Interview beim Fame Fighting Event pikante Details über ihren Ex-Freund Chase De Moor (29) ausgeplaudert. Die beiden waren ein Paar und haben auch nach ihrer Trennung noch Kontakt – doch trotz der anhaltenden Freundschaft findet Joena deutliche Worte für den Realitystar: "Ich glaube, ein bisschen Red Flag ist er auf jeden Fall. Ihr konntet die Show ja leider nicht sehen, in der ich mit Chase war. Aber ja, da sind auch so ein oder zwei Sachen passiert. Aber alles in allem ist er ein Guter."

Was genau in der gemeinsamen Show passiert ist, erklärt Joena ebenfalls im Interview. Demnach war ihr ursprüngliches Ziel, Chase zurückzuerobern – und das habe zunächst auch gut funktioniert. Allerdings ist er dabei offenbar zweigleisig gefahren: "Er hat der einen das Gleiche gesagt wie mir." Da Joena und die andere Frau keinen Kontakt miteinander hatten, blieb das lange unbemerkt. Erst am Ende der Show, als Chase sich zwischen den beiden entscheiden musste, kam die ganze Wahrheit ans Licht. "Da haben wir auch alles erfahren, was er ihr gesagt hat und er mir gesagt hat", so Joena. Letztlich entschied Chase sich für sie. Auf die Frage, ob das Verhalten tatsächlich eine Red Flag gewesen sei, antwortete sie klar: "Ja, das ist schon eine Red Flag, ja, aber es ist alles wieder gut."

Doch warum wurde aus der On-off-Romanze am Ende keine echte Liebesgeschichte? Auch das hatte Joena gegenüber Promiflash ganz offen erklärt. "Ich meine, er wohnt in Amerika. Er ist viel am Reisen. Er ist ein Frauenschwarm. Ich könnte damit nicht umgehen, glaube ich", sagte sie. Die Distanz und Chases Lebensstil seien damit offenbar die größten Stolpersteine gewesen. Auch vor Chases Boxkampf gegen Aleksandar Petrovic (35) blieb Joena entspannt. Dass er im Vorfeld stichelte und für Wirbel sorgte, habe sie nicht überrascht.

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Collage: IMAGO / Future Image, Imago Collage: Joena Steilen und Chace de Moor

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Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

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Imago Aleks Petrovic und Chase DeMoor bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen