Alleinerziehende Rumer Willis kämpft gegen Mom-Shaming

Rumer Willis (37) zieht ihre dreijährige Tochter Louetta größtenteils alleine groß – und bekommt dafür regelmäßig ungebetene Ratschläge aus dem Netz. Beim jährlichen Earth Day Dinner der Environmental Working Group and Know Your Value sprach die Schauspielerin gegenüber E! News offen darüber, wie sie mit dem sogenannten Mom-Shaming im Internet umgeht. "Mein Ziel ist es nicht, mich so zu verhalten, als ob ich mir dessen, was um mich herum geschieht, völlig unbewusst wäre", sagte sie. "Aber ich versuche wirklich, die Gemeinsamkeiten zu finden – Orte, an denen wir uns austauschen und gegenseitig unterstützen können", erklärte sie. Gegen konstruktive Kritik hat Rumer demnach nichts einzuwenden, solange sie hilfreich und unterstützend gemeint ist. Kommentare, die einzig darauf abzielen, ihren Erziehungsstil pauschal zu kritisieren, ärgern sie jedoch.

Obwohl Rumer stets versucht, die Dinge entspannt zu sehen, gelingt ihr dies nicht immer. "Ehrlich gesagt, ist es an manchen Tagen einfach eine Herausforderung. Wir alle versuchen herauszufinden, wie wir verstanden und wahrgenommen werden können. Manchmal rastet jemand aus, und es stört mich nicht, und manchmal eben doch", gab Rumer zu. Besonders absurd empfand sie die Reaktionen, als sie öffentlich kritisiert wurde, weil sie Louetta noch stillte. "Die Leute sind einfach so aggressiv dabei. Das ist irgendwie witzig. Sie regen sich total darüber auf. Jeder hat eine Meinung dazu, wie man Kinder erziehen sollte, wie sie schlafen sollten, was man ihnen zu essen geben sollte, was man anziehen sollte", sagte sie im Interview. Von einem solchen Mom-Shaming distanziert sie sich klar.

Gleichzeitig räumte Rumer ein, dass ihre eigene Situation durch ihren familiären Hintergrund eine andere ist. "Ich weiß, dass ich Privilegien habe", sagte sie. "Ich bin einfach anders aufgewachsen, und in manchen Dingen wird es immer Unterschiede geben. Ich kann sagen, dass ich als alleinerziehende Mutter zu kämpfen habe, aber es ist einfach eine andere Dimension. Das verstehe ich", betonte sie. Dennoch sei es auch für sie schwer, seit der Trennung von Ex-Partner Derek Richard Thomas alleinerziehend zu sein. Rumer ist die älteste Tochter von Demi Moore (63) und Bruce Willis (71), die beide zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods zählen. Ihr Vater Bruce ist seit 2023 an Demenz erkrankt. Trotz aller Herausforderungen betont Rumer, dass sie in ihrer Familie einen starken Rückhalt findet – auch dann, wenn die Netz-Debatten wieder hochkochen.

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Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Tochter Lou, Oktober 2024

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Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Urlaub, 2024

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Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihr Kind Lou im August 2024