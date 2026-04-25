Carina Nagels Hündin wurde Opfer einer heftigen Bissattacke

Schockmoment für Realitystar Carina Nagel: Die Influencerin meldet sich völlig aufgelöst bei ihren Followern und berichtet von einem dramatischen Zwischenfall mit ihrem geliebten Vierbeiner. Ihre kleine Hündin wurde von einem deutlich größeren Tier, einem rund 70 Kilogramm schweren XXL-Bully, angegriffen und schwer verletzt. In ihrer Instagram-Story schildert Carina, dass ihre Hündin insgesamt sechs Bisswunden davongetragen hat und in eine Tierklinik gebracht werden musste, wo sie sofort notoperiert wurde. Den Fans erklärt sie, dass die kleine Fellnase vorerst stabil sei.

In einer weiteren Story teilte Carina ein Foto direkt aus der Tierklinik, das ihre Hündin nach der Operation zeigt. Auf dem Bild ist deutlich zu sehen, wie sehr der Vierbeiner gezeichnet ist – mit frischer Nahtwunde und sichtlich erschöpftem Blick. Dazu schreibt sie voller Emotionen: "Mein Engel ist so stark." Gleichzeitig macht die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin deutlich, wie sehr sie das Erlebnis mitnimmt und dass sie erst einmal Abstand braucht, um das Geschehene zu verarbeiten. Aus diesem Grund werde es auf ihren Social-Media-Kanälen vorerst ruhiger werden. Konkrete Angaben zur Attacke oder zum anderen beteiligten Hund macht sie dabei nicht.

Carina nimmt ihre Community regelmäßig durch ihren Alltag mit und teilt viele persönliche Momente mit ihren Followern. Ihre vier Hunde und zwei Katzen spielen dabei eine zentrale Rolle und tauchen regelmäßig in ihren Posts und Storys auf. Noch vor wenigen Tagen zeigte sie stolz ein neues gemeinsames Bild mit ihrem Vierbeiner, das nun im Rückblick besonders berührt. Viele Fans wissen, wie eng die Bindung zwischen der Influencerin und ihren Tieren ist, und zeigen sich entsprechend betroffen.

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Instagram / carina.nl Carina Nagel mit ihrem Hund, April 2026

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Instagram / carina.nl Carina Nagels Hund nach der Not-OP, April 2026

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Instagram / carina.nl Carina Nagel mit zwei ihrer vier Hunde, April 2026