Rumer Willis weint: Alleinerziehend zu sein, ist sehr hart

Rumer Willis (37), Tochter der Hollywoodstars Bruce Willis (70) und Demi Moore (63), hat in einem emotionalen Post auf Instagram über die Herausforderungen des Lebens als alleinerziehende Mutter gesprochen. Die Schauspielerin teilte ein Video, in dem sie mit Tränen in den Augen durch einen Wald spaziert. Dazu schrieb sie: "Manche Tage als alleinerziehende Mutter sind hart. Sie [meine Tochter] ist nie schwer, aber alles allein zu schaffen, kann manchmal schwierig sein." Rumer ist seit ihrer Trennung von Ex-Partner Derek Richard Thomas im August 2024 auf sich allein gestellt. Gemeinsam teilen sie das Sorgerecht für ihre zweijährige Tochter Louetta (2).

Zu dem emotionalen Moment zeigte Rumer auch Selbstironie. "Wow, und ich habe gerade gemerkt, dass ich Essen zwischen den Zähnen habe… Heute läuft's ja richtig", schrieb sie im Netz und schenkte der Kamera ein aufmunterndes Lächeln samt Daumen hoch. Später teilte sie ein Zitat, das ihre kämpferische Haltung ausdrückt: "Ich werde erfolgreich sein, weil ich wahnsinnig bin."

Seit der Geburt ihrer Tochter im April 2023 gibt Rumer immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mutter. Die Bindung zu ihrer eigenen Mutter, Demi Moore, habe sich dadurch intensiviert, teilte sie ebenfalls im Gespräch mit People mit: "Es macht einem bewusst, wie man selbst von seiner Mutter geliebt wurde." Auf Social Media stellt sie sich zudem selbstbewusst kritischen Stimmen entgegen, etwa in Bezug auf das Stillen ihrer zweijährigen Tochter. "Für die, die mich dafür kritisieren: Ich wünsche euch trotzdem einen gesegneten Tag."

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Lou im August 2024

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Urlaub, 2024

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001