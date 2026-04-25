Charlize Theron: Tochter motiviert sie beim Klettertraining

Beim Training für ihren neuen Actionfilm "Apex" hat Charlize Theron (50) nicht nur körperlich hart gearbeitet, sondern auch eine besondere Zeit mit ihrer jüngsten Tochter August verbracht. Die Schauspielerin nahm die Elfjährige mit in die Kletterhalle, wo sie gemeinsam mit Profi-Klettererin Beth Rodden trainierte. Bei der New Yorker Premiere von "Apex" erzählte Charlize gegenüber E! News, was die gemeinsamen Sessions so besonders gemacht hat – und dabei zeigte sich: Tochter August hat offenbar null Angst vor großen Höhen.

"Sie ist ein echter Draufgänger", schwärmte Charlize von August. Während sie selbst mit Beth an einer Seite der Halle trainierte, kletterte August zusammen mit Beths zehnjährigem Sohn einfach drauflos. "Wenn ich müde war, schaute ich rüber und die beiden kletterten einfach die Wände hoch", erklärte sie. Für die Schauspielerin war das eine echte Quelle der Motivation: "Manchmal als Erwachsener verliert man sich so in der Mechanik. Und dann schaust du rüber und diese Kinder, die nichts wissen, denken einfach: Ich muss nach oben. Das war alles, was ich tun musste. Einfach nach oben." An einem ruhigen Muttertag liegt ihr hingegen offenbar mehr. "Die sollen mir lieber Tee ans Bett bringen. Nur ein kleiner Hinweis", scherzte sie.

In "Apex", der am 24. April auf Netflix erscheint, ist Charlize neben Taron Egerton (36) zu sehen. Die 50-Jährige ist bekannt dafür, anspruchsvolle Actionrollen anzunehmen – bereits in Filmen wie "Atomic Blonde" oder "The Old Guard" bewies sie ihr Können in diesem Genre. Sie mache sich jedoch nicht davon abhängig, nur in dieser Sparte besetzt zu werden, sondern wolle als Schauspielerin vielseitig bleiben – auch wenn sie ihren neuen Kletter-Streifen selbst als "ziemlich badass" bezeichnet. Neben August ist sie zudem Mutter der 14-jährigen Jackson. Beide Mädchen hat Charlize adoptiert.

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Imago Bei der APEX-Premiere in New York: Charlize Theron am Paris Theater, 22. April 2026

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Imago Charlize Theron in einer Szene aus dem Netflix-Film "Apex" (2026)

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Imago Taron Egerton und Charlize Theron in einer Szene aus dem Netflix-Film "Apex" (2026)